Недорогие посудомоечные машины не подведут вас
Качественные, но недорогие посудомоечные машины - это не мечта, а вполне реальное и достижимое желание. Конечно, есть люди, которым нравится мыть посуду и которые считают это своего рода медитацией, но для большинства это утомительная работа, от которой посудомоечная машина позволяет избавиться. Вопрос только в том, какую модель выбрать
Какой вариант наиболее выгоден для кошелька?
Как правило, недорогие посудомоечные машины являются самостоятельной кухонной техникой. Причем важна не только цена самой модели посудомоечной машины, но и ее установка. Они просты в монтаже, так как достаточно подключить машину к водопроводу и канализации и включить ее в розетку.
Существует также такая модель как небольшая настольная посудомоечная машина, они одни из самых дешевых, но их немного, и они пока не получили широкого распространения. Предпочтение обычно отдается обычной, но узкой посудомоечной машине. Впрочем, для тех, кому действительно нужна настольная модель, интернет-магазин Kaup24 предлагает нескольких подходящих марок: Candy, Bosch, Electrolux и Bomann.
Другой вариант - приобрести для дома встраиваемую посудомоечную машину, самой незаметной и дорогой из которых является полностью встраиваемая модель. Она полностью встраивается в мебель, дверца закрывается частью мебели, сочетающейся с остальной мебелью, и если не знать, где находится посудомоечная машина, то ее действительно не видно.
Встраиваемая посудомоечная машина с передней панелью частично закрыта мебелью, так как необходимо оставить возможность управления машиной с помощью панели. Последняя, самая заметная из встраиваемых машин, устанавливается в кухонную мебель, но передняя панель не идентична остальной кухонной мебели, а является заводской. Это наиболее доступные по цене посудомоечные машины среди встраиваемых вариантов.
Как подобрать подходящую и недорогую посудомоечную машину?
В зависимости от того, сколько человек живет в вашем доме, следует выбирать посудомоечную машину нужной вместимости. Для небольшой семьи может подойти более компактная модель, в то время как для большой семьи потребуется более вместительная. Выбор слишком маленькой машины приведет к тому, что ее придется запускать несколько раз, чтобы вымыть всю посуду.
Конечно, периодическое частое использование посудомоечной машины вполне логично, например, если вы принимаете больше гостей, чем обычно, но если вам нужно запускать посудомоечную машину 2-3 раза в день, то она будет слишком мала. В этом случае лучше выбрать посудомоечную машину побольше, особенно если она позволяет регулировать количество воды и программу в зависимости от количества посуды.
Дополнительная информация, которую не следует упускать из виду
Всегда проверяйте энергоэффективность и водопотребление посудомоечной машины, желательно выбирать энерго- и водосберегающие модели. Такой выбор поможет сократить как финансовые расходы, так и воздействие на окружающую среду. Обратите также внимание на универсальность циклов и программ мойки. Чем больше различных программ мойки имеет посудомоечная машина, тем лучше она справляется с мытьем посуды в зависимости от ее типа и степени загрязнения.
Ко всем прочим достоинствам устройства относятся: шумоподавление, системы сушки посуды, регулируемые полки и т.д. Как правило, именно они повышают цену посудомоечной машины. В целом, более дешевые варианты успешно справяются со своей задачей, но если у вас есть средства и потребность в дополнительных функциях, то можно смело смотреть на более дорогие модели. В интернет-магазине Hansapost есть все эти позиции.
Очевидно, что посудомоечная машина экономит время и деньги. Если есть свободный угол, то можно найти подходящую посудомоечную машину. Современные недорогие посудомоечные машины потребляют гораздо меньше энергии и воды, чем при ручной мойке, поэтому стоит подумать о покупке такого помощника.