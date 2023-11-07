Эстония - регион с самым высоким уровнем заболеваемости рассеянным склерозом. Почему важно начинать лечение раньше?

„Рассеянный склероз – первое из тяжелых неврологических заболеваний, для которого ученым удалось разработать метод лечения, кардинально изменивший течение заболевания, – рассказала доктор Катрин Гросс-Паю, член правления Эстонского общества неврологов и нейрохирургов и руководитель Клиники неврологических болезней и психиатрии Ляэне-Таллиннской центральной больницы. – Раннее эффективное лечение может существенно замедлить прогрессирование заболевания. Это очень важно с точки зрения качества жизни каждого больного рассеянным склерозом, а также с точки зрения общества в целом: большинство пациентов молоды, а благодаря современному лечению сохраняют трудоспособность и могут вырастить собственных детей“.

По сравнению со средними показателями населения Эстонии, у пациентов с рассеянным склерозом инвалидность возникает более чем в шесть раз чаще. Согласно результатам недавнего исследования, инвалидность или потеря трудоспособности, либо и то, и другое, развились у 71,3% пациентов с рассеянным склерозом, а у 32,1% пациентов была диагностирована потеря трудоспособности. У 22% инвалидность была определена в течение первого года после постановки диагноза.

Рассеянный склероз диагностируют в Эстонии все чаще. По данным Международной федерации рассеянного склероза (Multiple Sclerosis International Federation), из каждых 100 000 жителей Эстонии этим заболеванием страдает 113 человек, и по этому показателю Эстония относится к регионам с самой высокой заболеваемостью в мире. Чаще всего рассеянным склерозом болеют люди в наиболее трудоспособном возрасте, то есть в возрасте 20–40 лет. Без адекватного лечения болезнь снижает качество жизни и трудоспособность пациентов, возможность вести активный образ жизни, приводит к инвалидности и, в результате, зачастую к утрате трудоспособности.

Чтобы проанализировать бремя этой болезни, а также причины ее развития и последствия, компания Roche при поддержке Эстонского общества неврологов и нейрохирургов и Эстонского общества рассеянного склероза подготовит в ноябре публикацию исследования на эту тему.

Лечение рассеянного склероза продолжается всю жизнь, но при своевременном выявлении и эффективном лечении заболевания можно предотвратить развитие инвалидности и потерю трудоспособности. Симптомы рассеянного склероза могут быть самыми разными, но наиболее распространенными являются сенсорные нарушения, проблемы со зрением, с движением и равновесием, ригидность мышц и судороги, проблемы с мочевым пузырем и кишечником, усталость и боль. Могут возникнуть и психические проблемы – депрессия, тревожность и различные когнитивные расстройства.

Чтобы более точно описать ситуацию и проанализировать последствия, компания Roche в сотрудничестве с Эстонским обществом неврологов и нейрохирургов и Эстонским обществом рассеянного склероза провела первое в Эстонии комплексное исследование последствий рассеянного склероза. Основная цель завершающегося в ноябре исследования – выяснить, какие затраты несет государство, когда человек заболевает рассеянным склерозом, и какие существуют возможности для более эффективного лечения пациентов и сокращения расходов. При анализе данных исследования компанию Roche поддерживал Департамент статистики, который помог собрать и подготовить для анализа данные различных регистров.

По словам специалиста по данным Департамента статистики Эстонии Кадри Рооталу, проект предоставил хорошую возможность использовать богатые данные эстонских регистров для анализа аспектов жизни людей с рассеянным склерозом. „Таким образом, решения на основе данных можно принимать, даже если группы пациентов не очень велики“, - добавила она.

По данным атласа рассеянного склероза, составленного Международной федерацией рассеянного склероза, за последние шесть лет во всем мире число людей с этим заболеванием увеличилось на 600 000. В Эстонии распространение заболевания выше, чем, например, в соседних Латвии и Литве. Если в Эстонии на 100 тысяч жителей приходится 113 заболевших, то в Латвии и Литве – 107 и 104 соответственно.

Рассеянный склероз – хроническое заболевание центральной нервной системы, от которого страдают примерно 2,8 миллиона человек во всем мире. Каждые пять минут у кого-то в мире диагностируют рассеянный склероз. При рассеянном склерозе иммунная система человека атакует защитный и изолирующий миелиновый слой, окружающий нервные волокна головного, спинного мозга и зрительных нервов, вызывая воспаление и последующие повреждения, что в худшем случае может привести к инвалидности и/или потере трудоспособности.

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