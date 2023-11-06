69 иностранцев не смогли въехать в Эстонию на выходных. Двух человек оштрафовали за незаконные действия(1)
69 иностранцев не впустили в Эстонию в прошедшие выходные. Гражданку России оштрафовали на 300 евро и запретили ей въезд в Шенгенскую зону на два года, потому что женщина провела 13 дней в зоне Шенгена без оснований. А мужчину, незаконно пересекшего границу по реке Нарва, оштрафовали на 100 евро.
В минувшие выходные на пограничном пункте Нарва-1 в Эстонию не пустили 69 иностранцев - граждан Молдовы, Украины и Российской Федерации. Наиболее частые причины задержания - у желающих пересечь границу не было соответствующих документов на въезд, они давали неясные показания о цели своего путешествия или в ходе беседы выяснялось, что человек может представлять угрозу для общественного порядка или безопасности нашей страны. Иностранцам был запрещен въезд в страну, и они вернулись в Россию.
4 ноября на погранпункт „Нарва“ прибыла гражданка России, сообщает Идаская префектура, при проверке документов которой выяснилось, что она провела в Шенгенской зоне без законных оснований 13 дней, один из них - в Эстонии. Женщине было выдано уведомление о невыезде, она была оштрафована на 300 евро и ей был запрещен въезд в Шенгенскую зону в течение двух лет. После прохождения процедур она выехала в Россию.
5 ноября, в воскресенье, пограничники обнаружили незаконное временное пересечение границы по реке Нарва в направлении России и обратно. Мужчина, управлявший лодкой, был задержан и оштрафован на 100 евро.
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