Российское судно чинит в Финском заливе сломанный кабель под присмотром финской погранохраны и ВМС Эстонии

„Здесь нет ничего необычного. Как мы знаем, морские кабели время от времени по тем или иным причинам ломаются, и тогда их чинят“, - сказал замкомандира по охране морской границы в Финском заливе Микко Хирви.

По словам Хирви, точной информации о том, что случилось с подводным кабелем, нет.

„Возможно, это связано с инцидентом с трубопроводом Balticconnector, - предположил он. - Насколько нам известно, в связи с ним по дну двигался якорь или что-то другое, и возможно, что и это [российский кабель] сломалось по той же причине. С точки зрения работы по надзору для нас это не имеет особого значения“.

По словам представителя финской погранохраны, продолжительность ремонтных работ зависит от погодных условий, но в любом случае на это уйдет минимум нескольких дней. Судоходству эти работы не мешают.

По данным министерства экономики Финляндии, речь идет о российском кабеле передачи данных „Балтика“ длиной около тысячи километров, который соединяет Санкт-Петербург и Калининград.

Кабель проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции. Длина участка, проходящего через экономическую зону Финляндии, составляет 377 километров, длина участка, проходящего через экономическую зону Швеции, — 395 километров.

Финляндии владелец кабеля, российская государственная компания „Ростелеком“, сообщила об обрыве 12 октября.

Российское аварийно-спасательное судно „Спасатель Карев“ и финский корабль „Турва“ сегодня находились рядом друг с другом к юго-востоку от финского полуострова Ханко между Финляндией и Эстонией.

Силы обороны Эстонии сообщили, что за работой российского судна в Финском заливе наблюдают и ВМС Эстонии.

Российская Федерация начала обслуживание и ремонт кабеля связи Ленинградской и Калининградской областей в Финском заливе. Работы проводит многоцелевое аварийно-спасательное судно „Спасатель Карев“.