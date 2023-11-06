Соседи в шоке: нарвитянин с психическими проблемами потерял квартиру и оказался на улице без помощи
Одинокого сорокалетнего мужчину соседи по дому знают с детства: „Вежливый, тихий мальчик, который не создавал проблем“. Но год назад у него начали копиться долги по квартплате. О том, как его выселили за долги по решению суда и что случилось потом, - рассказывает Gazeta.ee
„Я ему несколько раз говорила: Сергей (имя изменено в интересах защиты личных данных, настоящее имя редакции Gazeta.ee известно), с долгами надо как-то решать вопрос“, – рассказала Наталья, председатель квартирного товарищества, в котором Сергею в наследство от родителей досталась двухкомнатная квартира.
Сергей соглашался, но долги росли, и наступил момент, когда квартирное товарищество было вынуждено обратиться в суд. Именно тогда и возникли подозрения, что у мужчины могут быть проблемы с психикой, и, вероятно, ему требуется поддержка специалистов.
Ночевал в подъезде
Наталья и другие члены правления несколько раз звонили в городской Департамент социальной помощи и сообщали о том, что человек может лишиться жилья, чего сам, очевидно, не осознает. „Но мне на это ответили, что он должен сам прийти к ним за помощью, поскольку является дееспособным. Или же мы должны написать заявление, что он психически нездоров. Но мы-то ведь не врачи“, – вспоминает Наталья.
Сергея же было невозможно уговорить обратиться к соцработникам, так как в прошлом он уже имел негативный опыт общения с ними. До 2020 года он работал сварщиком, потом работу потерял и, видимо, после этого и пустил все на самотек. „При этом он неагрессивный, не наркоман и не пьяница. Всему дому было жалко, когда неделю назад его выселили за долги по решению суда, и он несколько дней с вещами ночевал в холодном подъезде“, – рассказывает Наталья. Так как в Социальный департамент Сергей обращаться по-прежнему не хотел, соседи обратились к заместителю председателя Нарвского городского собрания Наталии Умаровой и попросили сделать хоть что-нибудь, чтобы человек не оставался на улице.
Скорая помощь от НКО
“Ко мне обратились 16 октября, а на следующий же день он уже был с документами и под крышей“, – рассказала Наталия Умарова. Одна из сотрудниц возглавляемой ею некоммерческой организации Lapsele oma kodu вместе с Сергеем сходила в Департамент гражданства и миграции и помогла подать ходатайство о срочной выдаче новой ИД-карты. Также его „сводили“ к врачу для незастрахованных пациентов, который осмотрел Сергея, дал направление на рентген легких и выдал справку об отсутствии инфекционных заболеваний, после чего мужчина получил отдельную комнату в городском приюте для взрослых.
„Я сразу же об этом сообщила в товарищество, так как люди беспокоились о Сергее. Мне также удалось договориться, чтобы его обследовал психиатр, и сейчас он находится в стационаре, где пройдет курс лечения“, – рассказала Умарова. Она подчеркнула, что Сергей хотел подлечиться сам, так как осознает, что у него есть проблемы.
Но и это еще не все: Сергею помогут открыть действующий счет в банке, на который судебный исполнитель сможет перевести остаток суммы, вырученной за продажу его квартиры, за вычетом долга. Этих денег должно хватить на покупку однокомнатной квартиры, несколько подходящих вариантов для него уже нашли.
А еще Сергею предстоит встать на учет в Кассу по безработице, восстановить пособие по нетрудоспособности.
Сам Сергей сказал журналисту, что надеется со временем снова найти работу по специальности, но в данный момент чувствует, что нездоров и нуждается и в лечении, и в руководстве, за что очень благодарен сотрудникам Lapsele oma kodu.
А есть ли план помощи человеку в беде?
Почему Наталия Умарова и возглавляемое ею НКО сами занимаются проблемой, которая в общем-то находится в компетенции городских социальных служб?
Во-первых, помощь нужно было оказать срочно, во-вторых, в Lapsele oma kodu знают, как общаться с человеком в состоянии стресса, как предложить помощь так, что он ее примет, пояснила зампред горсобрания.
В то же время Наталия Умарова подчеркивает, что речь в данном случае идет о человеке, который не является недееспособным и вполне способен жить самостоятельно при условии постоянной небольшой поддержки в будущем.“Мы будем ходатайствовать, чтобы городской Департамент социальной помощи назначил Сергею в дальнейшем опорное лицо“, – рассказывает Умарова, по словам которой к городской соцслужбе у нее, как у депутата, в связи с этой историей много вопросов, которые требуют пристального внимания. Почему соцработники не отреагировали на звонки соседей Сергея? Кто и как контролирует, чтобы сообщения нарвитян об их нуждающихся в помощи соседях не игнорировались?
Есть ли у департамента отлаженная схема быстрого реагирования в случае подобных сигналов о людях, нуждающихся в помощи? Умеют ли городские социальные работники общаться с людьми, которые находятся в состоянии тяжелой депрессии, стресса? Каков вообще риск, что одинокий человек, который в какой-то момент оказался не в состоянии справляться со своими повседневными задачами самостоятельно, не получит поддержки от социальной службы, а возможно, лишится и крыши над головой?
Департамент: план есть
Все эти вопросы были заданы директору нарвского Департамента социальной помощи Кристи Мюрк, которая начала с того, что поблагодарила журналистов.“Спасибо за то, что освещаете эту тему: это очень серьезный вопрос, почему человек остался без помощи именно в тот момент, когда выселение еще можно было предотвратить“, – подчеркнула Кристи Мюрк.
„Я провела собственное служебное расследование: письменных обращений не было. Были ли звонки, к сожалению, сказать не могу: опросила всех наших соцработников, они звонков не припоминают, а я в тот момент здесь еще не работала. Но не исключено, что те соцработники, которые их принимали, у нас уже не работают“, – рассказала директор.
Она подчеркнула, что на любое обращение о человеке, нуждающемся в помощи, неважно, устное ли оно или письменное, соцработники обязаны отреагировать: выехать на место, проверить.
Другое дело, что, к сожалению, в Нарвском департаменте социальной помощи нет системы автоматической записи звонков, которая позволяла бы контролировать качество обслуживания.
„Мы реагируем и на звонки, но лучше все же написать письмо. Ну, а если чиновник не отреагировал, как нужно, то всегда можно обратиться и ко мне лично“, – пояснила директор департамента. Должен ли сосед или председатель квартирного товарищества делать в этом письме заключения или предположения о том, что нуждающийся в помощи человек психически нездоров? „Нет, достаточно просто сообщить о том, что у человека копятся долги“, – прозвучал ответ.
По словам Кристи Мюрк, департамент со своей стороны собирается разослать письма всем квартирным товариществам и судебным исполнителям, в которых еще раз напомнит, что о людях, нуждающихся в помощи, они должны извещать. Согласно статье 13 Закона о социальном обеспечении, такая обязанность есть у каждого из нас.
И сейчас в департамент поступают письма от судебных исполнителей, которые сообщают, что будет выселение, есть звонки и письма от квартирных товариществ. „У нас есть отдельные папки по каждому квартирному товариществу, которое сообщает нам о людях, чьи ситуации, возможно, требуют нашего вмешательства и помощи: туда подшиваются все обращения, а также отчеты о проделанной работе“.
Если вернуться к истории Сергея, то услуга неотложной социальной помощи, которую должно в такой ситуации предлагать местное самоуправление, включает в себя не только предоставление крыши над головой, еды и одежды, но и помощь в посещении врача, Кассы по безработице, восстановление документов и так далее. Правда, большую часть этой помощи Сергей уже получил – от Наталии Умаровой и ее коллег.
„Как сам человек нам рассказал, у него был негативный опыт общения с Социальным департаментом в 2008 году, который закрепился настолько сильно, что с тех пор он ни разу не обращался к нам за помощью, даже понимая, что у него есть проблемы. Мы с ним пытаемся сейчас наладить контакт, чтобы продолжать помогать ему и в будущем, так как разовой помощи тут явно недостаточно“, – рассказала Кристи Мюрк.
От уборки до оплаты счетов
Чиновники Социального департамента имеют профессиональные навыки и могут найти подход к любому человеку, в том числе и к тем, кого в быту называют „странными“, заверила она.
А что делать, если человеку нужен постоянный помощник, который следит, сходил ли его подопечный к врачу, принимает ли назначенные лекарства, платит ли вовремя по счетам и так далее?
„Если мы видим, что человек самостоятельно не справляется со своими повседневными обязанностями, то назначаем услугу ухода на дому. В рамках этой услуги осуществляется много деятельности: от помощи в приготовлении пищи и уборки квартиры до оплаты счетов и сопровождения к врачам. Но очень важно, чтобы человек дал согласие на получение такой помощи, потому что без его согласия мы действовать не можем. Однако, если мы видим, что человек не в силах адекватно оценить свои возможности, а действуя самостоятельно, может оказаться в опасности, то тогда мы обращаемся в суд с ходатайством о назначении ему опеки. Тогда врач-эксперт беседует с человеком, дает свое заключение, а суд принимает решение о том, необходимо ли человеку назначить опекуна“, – пояснила Кристи Мюрк.
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