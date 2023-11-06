Соседи в шоке: нарвитянин с психическими проблемами потерял квартиру и оказался на улице без помощи

“Ко мне обратились 16 октября, а на следующий же день он уже был с документами и под крышей“, – рассказала Наталия Умарова. Одна из сотрудниц возглавляемой ею некоммерческой организации Lapsele oma kodu вместе с Сергеем сходила в Департамент гражданства и миграции и помогла подать ходатайство о срочной выдаче новой ИД-карты. Также его „сводили“ к врачу для незастрахованных пациентов, который осмотрел Сергея, дал направление на рентген легких и выдал справку об отсутствии инфекционных заболеваний, после чего мужчина получил отдельную комнату в городском приюте для взрослых.

Сергея же было невозможно уговорить обратиться к соцработникам, так как в прошлом он уже имел негативный опыт общения с ними. До 2020 года он работал сварщиком, потом работу потерял и, видимо, после этого и пустил все на самотек. „При этом он неагрессивный, не наркоман и не пьяница. Всему дому было жалко, когда неделю назад его выселили за долги по решению суда, и он несколько дней с вещами ночевал в холодном подъезде“, – рассказывает Наталья. Так как в Социальный департамент Сергей обращаться по-прежнему не хотел, соседи обратились к заместителю председателя Нарвского городского собрания Наталии Умаровой и попросили сделать хоть что-нибудь, чтобы человек не оставался на улице.

Наталья и другие члены правления несколько раз звонили в городской Департамент социальной помощи и сообщали о том, что человек может лишиться жилья, чего сам, очевидно, не осознает. „Но мне на это ответили, что он должен сам прийти к ним за помощью, поскольку является дееспособным. Или же мы должны написать заявление, что он психически нездоров. Но мы-то ведь не врачи“, – вспоминает Наталья.

Сергей соглашался, но долги росли, и наступил момент, когда квартирное товарищество было вынуждено обратиться в суд. Именно тогда и возникли подозрения, что у мужчины могут быть проблемы с психикой, и, вероятно, ему требуется поддержка специалистов.

„Я ему несколько раз говорила: Сергей (имя изменено в интересах защиты личных данных, настоящее имя редакции Gazeta.ee известно), с долгами надо как-то решать вопрос“, – рассказала Наталья, председатель квартирного товарищества, в котором Сергею в наследство от родителей досталась двухкомнатная квартира.

„Я сразу же об этом сообщила в товарищество, так как люди беспокоились о Сергее. Мне также удалось договориться, чтобы его обследовал психиатр, и сейчас он находится в стационаре, где пройдет курс лечения“, – рассказала Умарова. Она подчеркнула, что Сергей хотел подлечиться сам, так как осознает, что у него есть проблемы.

Но и это еще не все: Сергею помогут открыть действующий счет в банке, на который судебный исполнитель сможет перевести остаток суммы, вырученной за продажу его квартиры, за вычетом долга. Этих денег должно хватить на покупку однокомнатной квартиры, несколько подходящих вариантов для него уже нашли.

А еще Сергею предстоит встать на учет в Кассу по безработице, восстановить пособие по нетрудоспособности.

Сам Сергей сказал журналисту, что надеется со временем снова найти работу по специальности, но в данный момент чувствует, что нездоров и нуждается и в лечении, и в руководстве, за что очень благодарен сотрудникам Lapsele oma kodu.

А есть ли план помощи человеку в беде?

Почему Наталия Умарова и возглавляемое ею НКО сами занимаются проблемой, которая в общем-то находится в компетенции городских социальных служб?

Во-первых, помощь нужно было оказать срочно, во-вторых, в Lapsele oma kodu знают, как общаться с человеком в состоянии стресса, как предложить помощь так, что он ее примет, пояснила зампред горсобрания.

В то же время Наталия Умарова подчеркивает, что речь в данном случае идет о человеке, который не является недееспособным и вполне способен жить самостоятельно при условии постоянной небольшой поддержки в будущем.“Мы будем ходатайствовать, чтобы городской Департамент социальной помощи назначил Сергею в дальнейшем опорное лицо“, – рассказывает Умарова, по словам которой к городской соцслужбе у нее, как у депутата, в связи с этой историей много вопросов, которые требуют пристального внимания. Почему соцработники не отреагировали на звонки соседей Сергея? Кто и как контролирует, чтобы сообщения нарвитян об их нуждающихся в помощи соседях не игнорировались?