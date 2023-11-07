Почему Керес проиграл Ботвиннику чемпионскую корону? Что узнал зритель из документального фильма Delfi

Неудивительно, поэтому, что в ноябре 1938 г. Керес получил приглашение сыграть в турнире с участием 8 сильнейших шахматистов мира, организованном нидерландской радиостанцией АВРО. По итогам двух кругов Керес не проиграл ни одной партии и набрал 8,5 очков: 3 победы и 11 ничьих. Столько же было и у Файна, но по личным встречам (1,5:0,5) Керес стал первым. Позади остались и действующий чемпион мира Алехин, и бывшие шахматные короли Капабланка и Эйве, и будущий — Михаил Ботвинник. По условиям турнира АВРО, его победитель получал право провести матч за шахматную корону с Алехиным. Но воспользоваться этим шансом Керес не смог: сначала не получалось найти спонсоров, чтобы обеспечить требуемый призовой фонд в размере 10 тысяч долларов, а потом началась Вторая мировая война.

После оккупации Эстонии Советским Союзом в 1940 г. Керес лишился завоеванных призовых, которые были национализированы, как и другие банковские вклады. Однако пока он не думал об отъезде и в том же году сыграл на очень сильном по составу участников чемпионате СССР в Москве, где стал 4-м, опередив, например, Ботвинника. Керес продолжал играть в шахматы и после того, как советских оккупантов сменили немецкие. У него просто не было другого выхода: нужно было кормить семью, в 1941 г. Пауль женился, у него родились сын Пеэтер и дочь Кадрин. Он жил в Тарту, редактируя шахматный журнал, а для заработка ездил на турниры в оккупированной Европе и нейтральных странах. Не раз в это время он встречался с Алехиным, тоже оказавшимся на оккупированной территории. По рассказам, Алехин несколько раз предлагал Кересу сыграть матч за шахматную корону, но тот отказывался, скорее всего, понимая, что такой титул не будет считаться полноценным, ведь все остальные сильнейшие шахматисты в то время находились по другую сторону линии фронта.