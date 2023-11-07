Почему Керес проиграл Ботвиннику чемпионскую корону? Что узнал зритель из документального фильма Delfi
В рамках фестиваля PÖFF состоялась премьера фильма „Король“, рассказывающая о битве Пауля Кереса за мировую шахматную корону. Битву, которую лучший эстонский гроссмейстер так и не смог выиграть.
В центр своего повествования сценарист Ханнес Румм и режиссер Тоомас Лепп поместили противостояние Пауля Кереса с советской системой, символом которой стал гроссмейстер Михаил Ботвинник, и задались вопросом: а не было ли давления извне на сильнейшего в истории эстонского спортсмена. Бесспорно сильнейшего.
В ноябре 1999 года, на волне тогдашней моды подводить итоги ХХ столетия, в Эстонии был проведен опрос среди 10 тысяч жителей страны, чтобы выбрать „спортсмена века“. С большим отрывом (681 голос, на 150 больше, чем у занявшего второе место борца Кристьяна Палусалу) в нем победил знаменитый шахматист Пауль Керес. Есть определенная ирония, что лучшим за 100 лет был признан спортсмен, за которым при жизни закрепилось обидное прозвище „вечно второго“.
Будущий гроссмейстер родился в Нарве, в разгар Первой мировой войны, 7 января 1916 года, в семье портного и швеи. По рассказам, он уже в 4 года начал увлекаться шахматами, наблюдая, как играет отец, и вскоре даже начал давать ему советы. По-настоящему шахматный талант Пауля стал расцветать в Пярну, куда семья переехала в начале 1920-х годов. Среди его первых спарринг-партнеров был старший брат Харальд (1912-2010), впоследствии знаменитый физик, член эстонской Академии наук. Рассказывают, что Харальд в шутку даже обижался, когда его называли „братом Пауля“, говоря, что это Пауль — его брат.
К концу школы Пауль уже стал одним из сильнейших шахматистов в Эстонии. Официально он впервые выиграл чемпионат страны в 1935 году и в том же году начал проявлять себя на международной арене. Ведомая им сборная Эстонии на Шахматной олимпиаде в Варшаве заняла лишь 11-е место (из 20 участников), но сам Керес в личном зачете среди первых досок был пятым (13,5 из 19 очков). Вскоре всем стало ясно, что на шахматном небосклоне зажглась новая звезда. В 1936-1937 годах эстонец выдал серию впечатляющих результатов на турнирах с участием сильнейших гроссмейстеров: деленное первое место в Наумбурге (со знаменитым Алехиным), Маргите (с сильнейшим в то время американским мастером Ройбеном Файном) и Остенде, единоличные победы в Праге, Вене, Земмеринге. Плюс второе место в личном зачете (после чехословака Сало Флора) на Шахматной олимпиаде 1937 года в Стокгольме.
Неудивительно, поэтому, что в ноябре 1938 г. Керес получил приглашение сыграть в турнире с участием 8 сильнейших шахматистов мира, организованном нидерландской радиостанцией АВРО. По итогам двух кругов Керес не проиграл ни одной партии и набрал 8,5 очков: 3 победы и 11 ничьих. Столько же было и у Файна, но по личным встречам (1,5:0,5) Керес стал первым. Позади остались и действующий чемпион мира Алехин, и бывшие шахматные короли Капабланка и Эйве, и будущий — Михаил Ботвинник. По условиям турнира АВРО, его победитель получал право провести матч за шахматную корону с Алехиным. Но воспользоваться этим шансом Керес не смог: сначала не получалось найти спонсоров, чтобы обеспечить требуемый призовой фонд в размере 10 тысяч долларов, а потом началась Вторая мировая война.
После оккупации Эстонии Советским Союзом в 1940 г. Керес лишился завоеванных призовых, которые были национализированы, как и другие банковские вклады. Однако пока он не думал об отъезде и в том же году сыграл на очень сильном по составу участников чемпионате СССР в Москве, где стал 4-м, опередив, например, Ботвинника. Керес продолжал играть в шахматы и после того, как советских оккупантов сменили немецкие. У него просто не было другого выхода: нужно было кормить семью, в 1941 г. Пауль женился, у него родились сын Пеэтер и дочь Кадрин. Он жил в Тарту, редактируя шахматный журнал, а для заработка ездил на турниры в оккупированной Европе и нейтральных странах. Не раз в это время он встречался с Алехиным, тоже оказавшимся на оккупированной территории. По рассказам, Алехин несколько раз предлагал Кересу сыграть матч за шахматную корону, но тот отказывался, скорее всего, понимая, что такой титул не будет считаться полноценным, ведь все остальные сильнейшие шахматисты в то время находились по другую сторону линии фронта.
Летом 1944 г., когда крах Третьего Рейха уже маячил на горизонте, Керес играл на турнире в нейтральной Швеции, и многие ожидали, что он попросит там политического убежища. Но Пауль решил вернуться к семье в Эстонию. А когда Кересов включили в списки лиц, имеющих право на приоритетную эвакуацию в Швецию, они так и не дождались спасательных катеров. Керес вновь поневоле стал советским шахматистом. Теперь уже до конца жизни.
Журнал Кереса закрыли, он вынужден был работать уборщиком в Таллинском шахматном клубе. Все могло закончится еще более трагично, ведь имя Кереса попало в список 111 врагов советской власти, „активных участников националистического подполья“. К примеру, сильнейший на тот момент латвийский шахматист Владимир Петров, родину которого также оккупировала Красная армия, сгинул в лагерях. Кересу повезло куда больше, в его дело вмешался глава эстонского НКВД Кумм, лично вычеркнувший имя знаменитого шахматиста. В апреле 1945 г. бедствующий Керес пишет покаянное письмо на имя наркома Вячеслава Молотова. В итоге, благодаря заступничеству главы советской Эстонии Николая Каротамма Керес вновь получает возможность играть на высшем уровне.
В 1947 г. он выигрывает чемпионат СССР в Москве и закономерно получает приглашение на турнир претендентов на шахматную корону, ставшую бесхозной после загадочной смерти Алехина весной 1946-го. Турнир из 5 участников (Керес, еще два представителя СССР — Ботвинник и Василий Смыслов, а также американец Сэмюэл Решевский и экс-чемпион Макс Эйве) прошел в 1948 году в 2 круга — в Гааге и в Москве. По единодушному мнению современников и последующих комментаторов, Керес на тот момент превосходил всех соперников, но вмешалась политика. Советские власти — и на этом создатели фильма делают акцент — не хотели, чтобы чемпионом стал эстонец с сомнительным, с их точки зрения, прошлым, они делали ставку на идеологически правильного Ботвинника. Обращает на себя внимание, что из пяти партий Керес проиграл Ботвиннику первые четыре, причем почти без борьбы, хотя и до, и после их противостояния были намного более упорными.
Впоследствии Керес еще четыре раза (в 1953, 1956, 1959 и 1962 годах) оставался вторым в турнирах претендентов. Сыграть матч за шахматную корону ему так и не удалось. При этом, в отличие от матч-турнира 1948 года, существуют прямые свидетельства, что эстонскому гроссмейстеру целенаправленно не давали стать первым. Например, в Цюрихе в 1953 году, по воспоминаниям гроссмейстера Давида Бронштейна, советские чиновники три часа уговаривали Кереса „сдать“ матч против Василия Смыслова, которого продвигали как представителя „титульной“ национальности. Керес специально проигрывать отказался, но и нормально подготовиться к партии не смог, а потому уступил (об этом эпизоде в фильме рассказывает бывший советский, а впоследствии голландский шахматист Генна Сосонко).
Еще более драматические события развернулись в 1962 году на острове Кюрасао. Для победы в турнире претендентов Кересу в последнем туре было достаточно выиграть у объективно уступавшего ему венгра Пала Бенко (до того Керес победил в 7 из 11 партий против него, при 4 ничьих). По воспоминаниям самого Бенко, во время паузы, когда партия была отложена, к нему в комнату прокрались два других советских гроссмейстера, Тигран Петросян и Ефим Геллер, и, к изумлению венгра, предложили помощь с разбором позиции. В итоге, Керес не справился с давлением и уступил, победа в турнире осталась за Петросяном.
Впрочем, противостояние с системой для Пауля Кереса нет-нет да и выходило за пределы шахматной доски. Получая гигантские (по словам того же Сосонко) по меркам советских спортсменов призовые, эстонский гроссмейстер покупал увиденные в каталогах американские автомобили, новейшую технику, в том числе аудиоаппаратуру и кинокамеру. Кстати, архивные кадры, снятые самим Кересом, на наш взгляд — одно из главных украшений фильма „Король“.
Купить билеты на сеанс фильма про Пауля Кереса можно здесь.
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