Май Нарва обыграла экс-чемпионку мира и лучшую шахматистку России на престижнейшем турнире

Для лучшей шахматистки Эстонии это - отличный результат. Турнир проходил по швейцарской системе, каждая участница сыграла 11 партий. Нарва, занимающая 63-е место в мировом рейтинге, выиграла четыре, свела вничью пять и проиграла две, заработав 6,5 очков.

В пятницу Нарва провела самую впечатляющую партию на турнире, обыграв россиянку Александру Горячкину, занимающую вторую строчку в женском мировом рейтинге и носящую звание мужского гроссмейстера.

То, как проходил поединок, можно посмотреть здесь.

В 8-м туре Нарва обыграла экс-чемпионку мира, украинку Марию Музычук (ФИДЕ, 10-е место), а в первом туре сыграла вничью с другой экс-чемпионкой мира, экс-россиянкой Александрой Костенюк (ФИДЕ, 7-е место), которая представляет Швейцарию.

Победителем турнира стала 22-летняя Рамешбабу Вайшали из Индии, набравшая 8,5 очков, второй стала Анна Музычук из Украины (8 очков), третья - Тань Чжуньи из Китая (7,5 очков).

Призовой фонд турнира составил 140 000 долларов США, а две лучших финалистки прошли на женский чемпионат мира 2024 года.

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