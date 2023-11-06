В секторе Газа погибли 88 сотрудников агентства ООН. Это крупнейшие потери организации в одном конфликте

„Это самое большое число погибших сотрудников ООН, когда-либо зарегистрированное в одном конфликте“, — заявили в ООН.

В заявлении говорится, что, по данным израильских властей, в Израиле погибли около 1400 человек и тысячи получили ранения, более 200 человек, в том числе детей, взяты в заложники.

Организации также сообщают о почти 9500 погибших в секторе Газа, в том числе 3900 детей. Они ссылаются на данные министерства здравоохранения Газы, которое контролируется боевиками ХАМАС.

„Мы вновь обращаемся с призывом к сторонам [конфликта] соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву. Мы вновь призываем к немедленному и безоговорочному освобождению всех гражданских лиц, удерживаемых в заложниках. <…> Дополнительная помощь — продовольствие, вода, медикаменты и, конечно же, топливо — должна поступать в Газу безопасно, быстро и в необходимом объеме. <…> Нам необходимо немедленное прекращение огня. Прошло 30 дней. Хватит. Это должно прекратиться сейчас же“, — говорится в заявлении.

Его подписали представители 17 учреждений ООН, в том числе, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, верховный комиссар ООН по правам человека (OHCHR) Фолькер Тюрк, директор Международной организации по миграции (IOM) Эми Поуп, исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел и другие.

7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль. Они выпустили около трех тысяч ракет, после чего прорвались на приграничные территории страны, убивая и захватывая в заложники местных жителей и военных. После этого Армия обороны Израиля начала наносить массированные удары по сектору Газа. В конце октября ЦАХАЛ объявил о „расширении“ сухопутной операции, израильские войска вошли в сектор Газа.

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