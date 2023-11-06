06.11.2023, 16:46
„Западная разведка многих вещей не знала“, - эксперт о скандальных заявлениях Валерия Залужного
„Если бы ATACMS прибыли в Украину в августе 2022 года, их эффект был бы совершенно другим. Возможно, того, что произошло в Бахмуте, не случилось бы“.
ФОТО: | AP
Forte выделил основные тезисы статьи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, вызвавшей большой отклик, и то, как они изменились по сравнению с прошлогодними взглядами. Мы попросили эксперта прокомментировать их.
Командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в статье, опубликованной в The Economist, написал, что война в Украине превращается в позиционную войну на истощение, которая может затянуться на годы. И это, по его мнению, полезно для России, поскольку позволит ей восполнить свои силы. Это, в свою очередь, ставит под угрозу само существование Украины.