Мнение
06.11.2023, 16:46

„Западная разведка многих вещей не знала“, - эксперт о скандальных заявлениях Валерия Залужного

 

  • „Если бы ATACMS прибыли в Украину в августе 2022 года, их эффект был бы совершенно другим. Возможно, того, что произошло в Бахмуте, не случилось бы“.

Валерий Залужный
Валерий Залужный
ФОТО: Efrem Lukatsky | AP

Forte выделил основные тезисы статьи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, вызвавшей большой отклик, и то, как они изменились по сравнению с прошлогодними взглядами. Мы попросили эксперта прокомментировать их.

Командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в статье, опубликованной в The Economist, написал, что война в Украине превращается в позиционную войну на истощение, которая может затянуться на годы. И это, по его мнению, полезно для России, поскольку позволит ей восполнить свои силы. Это, в свою очередь, ставит под угрозу само существование Украины.

Залужной уже второй раз делится своими наблюдениями в колонках The Economist. Forte сравнил, насколько изменились взгляды украинского главнокомандующего по сравнению с теми, которые он представил в декабре 2022 года. И то, как менялось его настроение с течением времени.

RusDelfi
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