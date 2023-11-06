„Западная разведка многих вещей не знала“, - эксперт о скандальных заявлениях Валерия Залужного

Командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в статье, опубликованной в The Economist, написал, что война в Украине превращается в позиционную войну на истощение, которая может затянуться на годы. И это, по его мнению, полезно для России, поскольку позволит ей восполнить свои силы. Это, в свою очередь, ставит под угрозу само существование Украины.