Еврокомиссия: всплеск антисемитизма напоминает самые мрачные времена

Всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе за последние несколько дней достиг необычайного уровня, европейские евреи вновь живут в страхе, и это напоминает об одних из самых мрачных временах в истории человечества, заявила Еврокомиссия. В Германии бросают бутылки с зажигательной смесью в синагогу, во Франции рисуют звезды Давида на домах, в Австрии осквернено еврейское кладбище, в Испании совершены нападения на еврейские магазины и синагоги, демонстранты в разных странах скандируют антисемитские лозунги, напомнило брюссельское ведомство в опубликованном в воскресенье, 5 ноября, заявлении.

„В эти трудные времена ЕС стоит на стороне своих еврейских общин. Мы самым решительным образом осуждаем эти отвратительные действия. Они расходятся со всем, за что выступает Европа. С нашими основными ценностями и нашим образом жизни. С моделью общества, которое мы представляем - основанного на равенстве, инклюзивности и всецелом уважении прав человека“, - отмечается в документе. Еврокомиссия подчеркнула, что никто - ни евреи, ни мусульмане, ни христиане - не должны жить в страхе перед дискриминацией и насилием из-за своей религии или идентичности. ЕС полон решимости защищать благополучие всех этнических, религиозных и прочих групп, указывается далее.

Еврокомиссия призвала дать отпор антисемитизму и ненависти к мусульманам

„Мы должны дать отпор этому росту антисемитизма, а также росту антимусульманской ненависти, свидетелями которых мы стали в последние недели и которым нет места в Европе. В нашем распоряжении уже есть мощные инструменты для реагирования на такие инциденты: законодательство ЕС считает преступлением публичное подстрекательство к ненависти и насилию, оно устанавливает общий подход к борьбе с расистскими и ксенофобскими высказываниями, разжигающими ненависть, и преступлениями на почве ненависти“, - подчеркивается в заявлении.