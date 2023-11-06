Еврокомиссия: всплеск антисемитизма напоминает самые мрачные времена
Из-за роста антисемитских инцидентов европейские евреи вновь живут в страхе, пишет DW. ЕС твердо стоит на их стороне, самым решительным образом осуждая эти отвратительные действия, заявила Еврокомиссия.
Всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе за последние несколько дней достиг необычайного уровня, европейские евреи вновь живут в страхе, и это напоминает об одних из самых мрачных временах в истории человечества, заявила Еврокомиссия. В Германии бросают бутылки с зажигательной смесью в синагогу, во Франции рисуют звезды Давида на домах, в Австрии осквернено еврейское кладбище, в Испании совершены нападения на еврейские магазины и синагоги, демонстранты в разных странах скандируют антисемитские лозунги, напомнило брюссельское ведомство в опубликованном в воскресенье, 5 ноября, заявлении.
„В эти трудные времена ЕС стоит на стороне своих еврейских общин. Мы самым решительным образом осуждаем эти отвратительные действия. Они расходятся со всем, за что выступает Европа. С нашими основными ценностями и нашим образом жизни. С моделью общества, которое мы представляем - основанного на равенстве, инклюзивности и всецелом уважении прав человека“, - отмечается в документе. Еврокомиссия подчеркнула, что никто - ни евреи, ни мусульмане, ни христиане - не должны жить в страхе перед дискриминацией и насилием из-за своей религии или идентичности. ЕС полон решимости защищать благополучие всех этнических, религиозных и прочих групп, указывается далее.
Еврокомиссия призвала дать отпор антисемитизму и ненависти к мусульманам
„Мы должны дать отпор этому росту антисемитизма, а также росту антимусульманской ненависти, свидетелями которых мы стали в последние недели и которым нет места в Европе. В нашем распоряжении уже есть мощные инструменты для реагирования на такие инциденты: законодательство ЕС считает преступлением публичное подстрекательство к ненависти и насилию, оно устанавливает общий подход к борьбе с расистскими и ксенофобскими высказываниями, разжигающими ненависть, и преступлениями на почве ненависти“, - подчеркивается в заявлении.
Кроме того, в Брюсселе напомнили, что с 2021 года ЕС разработал свою первую комплексную стратегию по борьбе с антисемитизмом, а с 2020 года - план действий по борьбе с расизмом.
Всплеск антисемитских инцидентов
В последние недели растет число антисемитских инцидентов в Германии, Франции и других странах Европы на фоне обострения конфликта между Израилем и террористическим движением ХАМАС. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен 30 октября огласил статистику, согласно которой с 7 октября зарегистрировано 819 антисемитских и антиизраильских актов, что почти вдвое превышает показатель за весь 2022 год. Один из последних инцидентов произошел 5 ноября во французском Лионе, где была ранена ножом местная жительница еврейского происхождения. По словам 30-летней потерпевшей, неизвестный позвонил ей в дверь. Когда молодая женщина открыла дверь, человек в маске нанес ей два удара ножом и скрылся. На входной двери была нарисована свастика.
В Германии также фиксируется значительный рост числа преступлений антисемитской и антиизраильской направленности, таких как сжигание израильских флагов или антисемитские граффити. Несколько дней назад в ФРГ запретили деятельность ХАМАС и международной сети „Самидун“, а также закрыли немецкое отделение этой сети, организовывавшей акции в поддержку палестинцев. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) опубликовал видео, в котором решительно высказался против антисемитизма и ненависти к Израилю, а также резко раскритиковал антисемитские тенденции среди немецких мусульман, правых экстремистов и левых активистов.
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