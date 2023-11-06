Российские войска атаковали Одесскую область ракетами и беспилотниками. Пострадали пять человек

Одесса была атакована, по предварительным данным, ракетами „Оникс“ и „Искандер-М“. Удары пришлись по центру города и неиспользовавшемуся промышленному зданию. Повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов и музей в исторической части города.

Глава Одесской областной городской администрации Олег Кипер уточнил, что ракета упала недалеко от Одесского художественного музея.

В ВСУ также сообщили, что дроны-камикадзе типа „Шахед“ атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Силы ПВО уничтожили 15 беспилотников. Дроны попали по складским помещениям, спецтехнике и автомобилям с зерном.

В результате атаки по Одессе пять человек получили травмы, у них осколочные ранения, заявил Кипер. Все пострадавшие госпитализированы.

Российские войска также ударили по Херсону ракетой X-31П по Херсону, в результате поврежден пятиэтажный жилой дом. О пострадавших не сообщается. Украинские силы ПВО сбили ракету Х-59, выпущенную по Николаевской области.

Воздушное командование ВСУ сообщило, что силы ПВО сбили 15 из 22 беспилотников, выпущенных по Украине в ночь на 6 ноября.

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