Ingman, Fazer, Lidl: в Финляндии обнаружили связь известных брендов мороженого с Россией

Несколько традиционных финских марок мороженого связаны с Россией, ведущей агрессивную войну. Расследование, проведенное Yle, показало, что их транснациональные материнские компании продолжают вести бизнес в России, несмотря на войну в Украине.

Связь с Россией была обнаружена у таких марок мороженого, как: Pingviini, Ingman, Fazer, мороженое Pirkka сети K, мороженое Kotimaista сети S и собственное мороженое сети Lidl.

За этими марками стоят два транснациональных гиганта, работающих в России: Unilever и Nestlé со своей компанией по производству мороженого Froneri.

На этой неделе Украина назвала спонсором войны пищевого гиганта Nestlé.

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