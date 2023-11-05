Вооруженный мужчина, из-за которого аэропорт Гамбурга не работал почти сутки, сдался полиции
Вооруженный мужчина, который вечером 4 ноября выехал на взлетно-посадочную полосу аэропорта Гамбурга, сдался властям после 18 часов переговоров, сообщает Bild и пресс-служба полиции.
В полиции уточнили, что мужчина был задержан без сопротивления. Его четырехлетняя дочь, которая все это время находилась в машине, не пострадала, передает „Медуза“.
По данным Bild, 35-летний Салман Э. похитил свою дочь у бывшей жены, после чего поехал с ней в аэропорт, вероятно, из-за спора об опеке.
Прорвавшись на территорию аэропорта через барьер безопасности в районе 20:12, мужчина остановился около самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Он требовал, чтобы ему с дочерью разрешили улететь в Турцию. Также сообщалось, что мужчина, находясь на территории аэропорта, сделал несколько выстрелов и бросил две горящие бутылки.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что работают над скорейшем возобновлении полетов.
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