ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (620-й день) | РФ заявила об успешных испытаниях баллистической ракеты „Булава“, Украина планирует масштабные удары по Крыму и территории России

Украинские военные заявили, что в результате удара по заводу „Залив“ в Керчи был поврежден российский военный корабль

Такое сообщение было опубликовано в канале Стратегического командования ВСУ, пишет „РБК-Украина“, а командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук написал, что подтверждает сообщения о получившем повреждения корабле.

Глава аннексированного РФ Крыма Сергей Аксенов вечером 4 ноября объявил, что средства ПВО сбили ракеты в районе судостроительного завода „Залив“ имени Бутомы в Керчи. Обломки одной из ракет, заявил он, упали в сухой док люди не пострадали.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул на то, что удар по судостроительному заводу был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow / SCALP. „Молодцы, словно SCALPелем прошлись!“ — написал он в телеграме.

По версии украинских военных, на заводе в Керчи был поражен некий новейший российский корабль, способный нести ракеты „Калибр“.

Официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что российский корабль, поврежденный в результате удара, нанесенного украинскими военными по судостроительному заводу в Крыму, даже не успел принять участие в боевых действиях.

„Он проходил какие-то там испытательные работы окончательные, чтобы потом уже выйти в море и „воевать“ против нашего государства“, — цитирует „Громадське“ заявление Игната.

По предварительным данным, речь идет о ракетном корабле „Аскольд“, спущенном на воду в 2021 году.

Минобороны России заявило, что украинские войска ударили по судостроительному заводу в Керчи крылатыми ракетами

Всего, утверждается в сообщении военного ведомства, которое цитирует „Интерфакс“, украинские войска запустили по заводу 15 крылатых ракет, 13 из них удалось сбить.

Одна из оставшихся ракет, сообщило Минобороны РФ, повредила находящийся на заводе корабль.

Украинские официальные лица комментируют удар по судостроительному заводу в Крыму. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в телеграме: