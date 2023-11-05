ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (620-й день) | РФ заявила об успешных испытаниях баллистической ракеты „Булава“, Украина планирует масштабные удары по Крыму и территории России
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Украинские военные заявили, что в результате удара по заводу „Залив“ в Керчи был поврежден российский военный корабль
Такое сообщение было опубликовано в канале Стратегического командования ВСУ, пишет „РБК-Украина“, а командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук написал, что подтверждает сообщения о получившем повреждения корабле.
Глава аннексированного РФ Крыма Сергей Аксенов вечером 4 ноября объявил, что средства ПВО сбили ракеты в районе судостроительного завода „Залив“ имени Бутомы в Керчи. Обломки одной из ракет, заявил он, упали в сухой док люди не пострадали.
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул на то, что удар по судостроительному заводу был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow / SCALP. „Молодцы, словно SCALPелем прошлись!“ — написал он в телеграме.
По версии украинских военных, на заводе в Керчи был поражен некий новейший российский корабль, способный нести ракеты „Калибр“.
Официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что российский корабль, поврежденный в результате удара, нанесенного украинскими военными по судостроительному заводу в Крыму, даже не успел принять участие в боевых действиях.
„Он проходил какие-то там испытательные работы окончательные, чтобы потом уже выйти в море и „воевать“ против нашего государства“, — цитирует „Громадське“ заявление Игната.
По предварительным данным, речь идет о ракетном корабле „Аскольд“, спущенном на воду в 2021 году.
Минобороны России заявило, что украинские войска ударили по судостроительному заводу в Керчи крылатыми ракетами
Всего, утверждается в сообщении военного ведомства, которое цитирует „Интерфакс“, украинские войска запустили по заводу 15 крылатых ракет, 13 из них удалось сбить.
Одна из оставшихся ракет, сообщило Минобороны РФ, повредила находящийся на заводе корабль.
Украинские официальные лица комментируют удар по судостроительному заводу в Крыму. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в телеграме:
„Жизнь постоянно доказывает, что Черноморского флота в Крыму не будет“.
Командующий оперативно-стратегической группировки войск „Таврия“ ВСУ Александр Тарнавский заявил об уничтожении российской станции радиоэлектронной борьбы „Поле-21“, „предназначенная для подавления каналов спутниковой навигации“. Где и при каких обстоятельствах было уничтожено „Поле-21“, украинский военный не уточнил.
„Украинская правда“ пишет, что „Поле-21“ было создано в 2016 году. Комплекс способен создавать купол помех и тем самым подавлять аппаратуру привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам.
ВСУ подтвердили гибель военных из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Запорожской области в результате удара ракетой „Искандер-М“. В официальном заявлении, опубликованном в телеграм-канале Стратегического командования ВСУ, число погибших и детали произошедшего не уточняются.
Украинские СМИ 4 ноября писали, что накануне в одном из населенных пунктов Запорожской области ракета ударила по военным на церемонии награждения в честь Дня артиллерии. По данным „Украинской правды“, погибли 20 человек.
128-я отдельная горно-штурмовая бригада из Закарпатской области. В регионе объявлен трехдневный траур по погибшим бойцам, сообщил глава области Виктор Мыкыта.
Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил соболезнования семьям погибших военных 128-й бригады и поручил провести тщательную проверку всех обстоятельств произошедшего.
Об этом британскому изданию Independent заявил бригадный генерал ВСУ Сергей Баранов, курирующий подразделения по работе с БПЛА.
“Украина готовится начать крупное зимнее наступление беспилотников против России, поскольку суровые погодные условия препятствуют наземным атакам“, - пишет газета со ссылкой на Баранова.“Крым и приграничные районы внутри России столкнутся с новыми воздушными бомбардировками“, - говорится в статье.
По его словам, Украина хочет закрепить „значительные успехи“, достигнутые за последние несколько недель, когда некоторые из важнейших военных объектов РФ попали под удар украинских дронов-камикадзе.
The Times of Israel: Владимир Зеленский собирался приехать в Израиль, но из-за утечки данных о визите поездка теперь под вопросом
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе собирался посетить Израиль с визитом, сообщили источники The Times of Israel. Планировалось, что о поездке Зеленского будет публично объявлено лишь после того, как президент Украины прибудет в Израиль.
Однако произошла утечка данных о планирующемся визите, заявили собеседники издания, и теперь поездку могут отменить по соображениям безопасности. Зеленский, по их словам, „очень разочарован“ произошедшим.
Как отмечает The Times of Israel, президент Украины не посещал Израиль после начала полномасштабного вторжения войск РФ, а глава правительства Израиля не приезжал в Украину. Однако Владимир Зеленский и Биньямин Нетаниягу, пишет издание, „тепло пообщались“ в Нью-Йорке в сентября.
Израиль после нападения ХАМАС 7 октября, в результате которого 1400 человек погибли и более 240 были взяты в заложники, проводит военную операцию в секторе Газа.
Глава Полтавской области Филипп Пронин сообщил, что в результате удара, нанесенного по региону российскими войсками 4 ноября, погиб один человек, пять жителей, в том числе двое детей, получили ранения.
Повреждены жилые дома, написал он в телеграм-канале, добавив, что профильная комиссия собирает заявления об утраченном имуществе для выплаты компенсаций.
У поврежденных домов, сообщил Пронин, ночью было организовано патрулирование полицией, чтобы не допустить мародерства.
Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что не считает, что война с Россией, как заявил главком ВСУ Валерий Залужный, „зашла в тупик“, а украинское наступление рискует смениться долгой позиционной войной.
„Они думали, что одолеют нас, но этого не произошло. Я не думаю, что это тупик“, — сказал Зеленский в интервью NBC News, выдержки из которого цитирует „РБК-Украина“.
„Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по РФ“, — заявил Зеленский.
Минобороны России утверждает, что провело успешные испытания баллистической ракеты „Булава“. Накануне украинская разведка заявляла об обратном.
Российское военное ведомство утверждает, что подводный крейсер стратегического назначения „Император Александр Третий“ успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования „Булава“ из акватории Белого моря.
В сообщении говорится, что стрельба баллистической ракетой является завершающим этапом испытаний и теперь крейсер должен быть принят в состав ВМФ России.
Накануне Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что по их данным Россия провела неудачные испытания носителей ядерного оружия – ракет „Ярс“ и „Булава“.
На войне с Россией погиб украинский военнослужащий Юрий Глодан, который потерял дочь, жену и ее мать при российском обстреле Одессы в апреле 2022 года, сообщает „Страна“ со ссылкой на пост Александра Яковенко, совладелеца проекта Make My Cake, в котором Глодан работал пекарем.
„Я не общался с ним близко, но почти каждый одессит знает эту семью. 23 апреля 2022 года в его семью пришел „русский мир“ — российская ракета разрушила жилой комплекс „Тирас“ в Одессе. Трагедия отняла жизнь трехмесячной Киры, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы. Сегодня узнал, что он погиб, защищая свою страну“, — написал Яковенко.