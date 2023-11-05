Минфин Израиля оценил расходы на войну в 47,5 млрд евро

Расходы на ведение Израилем войны против напавшей на это государство террористической организации ХАМАС за год составят 200 млрд шекелей (в пересчете: 47,5 млрд евро). Эту предварительную оценку министерства финансов Израиля публикует в воскресенье, 5 ноября, израильское онлайн-издание Calcalist.

Указывается, что приведенный прогноз базируется на предположении, что конфликт завершится не позже конца 2024 года, открытия других фронтов при участии в конфликте, например, Йемена или Ирана, не будет, а 350 000 мобилизованных резервистов вскоре смогут вернуться на свои основные рабочие места. При этом издание отмечает, что денег на ведение войны в госбюджете не хватает, а привлечь их на локальных или международных рынках будет сложно.

Потери бюджета Израиля из-за пандемии коронавируса

200 млрд шекелей соответствует 10% ВВП Израиля. Эту сумму расходов на войну в Минфине Израиля называют „оптимистическим“ сценарием. Для сравнения журналисты напоминают, что пандемия COVID-19, продлившаяся два года, обошлась бюджету в 160 млрд шекелей (около 38 млрд евро). Причем восстановление экономики произошло очень быстро: после падения ВВП Израиля в 2020 году на 2,2% он вырос за два года, с 2021 по 2022, на 15 процентов. Это объясняется тем, что из-за коронавируса экономику остановили искусственно, а после отмены ограничений снова смогли запустить в кратчайшие сроки.

После войны же, по прогнозам Минфина Израиля, экономика будет восстанавливаться очень медленно и возращение к ее довоенному состоянию произойдет нескоро. Эксперты ожидают, что в таких условиях в 2024 году экономика Израиля скатится в рецессию, причем потери ВВП составят 22 млрд шекелей (5,2 млрд евро) в 2023 году и еще 33 млрд шекелей (7,8 млрд евро) в 2024 году.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 9000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.