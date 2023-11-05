Пицца по 2 евро в Ласнамяэ вызвала небывалый ажиотаж. Посмотрите на эту огромную очередь!(24)
В социальной сети Tiktok появилось видео, на котором прохожий комментирует очередь, выстроившуюся в пиццерию DoDo. Причиной такому небывалому ажиотажу послужила акция, в ходе которой можно было приобрести пиццу всего за 2 евро.
В четверг, 2 ноября, в 17 часов в ласнамяэском ресторане DoDo началась акция по продаже пиццы. Всего за 2 евро можно было купить маленькую пиццу Pepperoni, которая обычно стоит 10 евро 90 центов. Как пиццерия сообщила на странице в Instagram, для акции было заготовлено 1500 пицц.
Огромную очередь в ресторан заснял прохожий и выложил в социальную сеть TikTok.
„Это все за пиццей, - в шоке комментирует происходящее автор видео. - Пойду, короче, тоже встану“.
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