Кто позаботится о собаках? Зоозащитники бьют тревогу: чиновникам безразлична судьба животных

Впервые газета рассказала об этой истории в июле 2022 года. А началось все с того, что жители одного из домов в Ласнамяэ недалеко от поликлиники „Медикум“ стали жаловаться: по ночам с балкона пятого этажа их дома слышен дикий вой. Причем такой душераздирающий, что люди не могли спать.

„Дело в том, – рассказывали тогда собственники квартир, попросившие не называть их имен из-за страха мести со стороны владельца собак, – что мужчина, у которого уже до этого были две собаки породы маламут – самец и самка, держит в 1-комнатной квартире еще и десять щенков. Они периодически у них рождаются, и он их продает. Видимо, собака в очередной раз родила, и он не нашел ничего лучше, чем посадить щенков на балкон. Потому что в обычной ласнамяэской однушке 12 собак и трое людей – явно слишком много. И бедные щеночки постоянно скулят и периодически резко взвизгивают – такое ощущение, будто после ударов“.

Никому нет дела

Надо сказать, что у маламутов – очень густая шерсть, и жителям дома было очень жаль бедных щенков, которые в жару – а летом 2022 года термометр порой показывал и 35 градусов – сидели целыми днями на незастекленном балконе под прямыми лучами палящего солнца.

„Многим людям тогда было плохо… А представьте, каково было лохматым собакам? И у нас есть фото, где они там сидят на коротком поводке, – говорили тогда соседи. – То есть бедные щенки не могут даже спрятаться в тень или подвигаться, размять мышцы“.

По их словам, есть также свидетели, которые видели, как владелец щенков бьет. И об этом тоже, по их словам, сообщали в МуПо.

Тем временем хозяин выставлял щенков на продажу на okidoki за 500 евро каждого как здоровых – и только в разговоре выяснялось, что они без прививок и документов. В квартиру не пускал, предлагал встретиться на парковке возле бара „У Палыча“.