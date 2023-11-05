Кто позаботится о собаках? Зоозащитники бьют тревогу: чиновникам безразлична судьба животных(6)
Чуть больше года назад „МК-Эстония“ писала о хозяине 1-комнатной квартиры в Ласнамяэ, который содержал в ней 12 собак (включая щенков) породы аляскинский маламут, а также жил в этой же квартире с женой и грудным ребенком. Тогда после статьи собак изъяли… но вскоре вернули. Прошел год. По словам соседей, фабрика щенков в данной квартире продолжает работать. Эстонский союз защиты животных возмущает, что чиновников не волнует, как на самом деле в Эстонии обращаются с животными. Чиновники же уверяют: все по закону. Подробности этой истории выясняла „МК-Эстония“.
Впервые газета рассказала об этой истории в июле 2022 года. А началось все с того, что жители одного из домов в Ласнамяэ недалеко от поликлиники „Медикум“ стали жаловаться: по ночам с балкона пятого этажа их дома слышен дикий вой. Причем такой душераздирающий, что люди не могли спать.
„Дело в том, – рассказывали тогда собственники квартир, попросившие не называть их имен из-за страха мести со стороны владельца собак, – что мужчина, у которого уже до этого были две собаки породы маламут – самец и самка, держит в 1-комнатной квартире еще и десять щенков. Они периодически у них рождаются, и он их продает. Видимо, собака в очередной раз родила, и он не нашел ничего лучше, чем посадить щенков на балкон. Потому что в обычной ласнамяэской однушке 12 собак и трое людей – явно слишком много. И бедные щеночки постоянно скулят и периодически резко взвизгивают – такое ощущение, будто после ударов“.
Никому нет дела
Надо сказать, что у маламутов – очень густая шерсть, и жителям дома было очень жаль бедных щенков, которые в жару – а летом 2022 года термометр порой показывал и 35 градусов – сидели целыми днями на незастекленном балконе под прямыми лучами палящего солнца.
„Многим людям тогда было плохо… А представьте, каково было лохматым собакам? И у нас есть фото, где они там сидят на коротком поводке, – говорили тогда соседи. – То есть бедные щенки не могут даже спрятаться в тень или подвигаться, размять мышцы“.
По их словам, есть также свидетели, которые видели, как владелец щенков бьет. И об этом тоже, по их словам, сообщали в МуПо.
Тем временем хозяин выставлял щенков на продажу на okidoki за 500 евро каждого как здоровых – и только в разговоре выяснялось, что они без прививок и документов. В квартиру не пускал, предлагал встретиться на парковке возле бара „У Палыча“.
„Он и со взрослыми собаками плохо обращается, – отмечал тогда один из жильцов, показывая видео, как данный мужчина на улице бьет ногой свою собаку. – А вот видеозаписи, снятые в разное время суток, где слышно, как щенки днями и ночами скулят на балконе. Такое чувство, что малыши просто плачут… Взрослых собак он тоже держит периодически на балконе. Два года назад самка маламута просто выпрыгнула с его балкона на пятом этаже – видимо, от хорошей жизни! Он взял другую, чтобы фабрика щенков работала бесперебойно“.
„Да, уже несколько лет подряд у его собак регулярно появляются щенки, – рассказывала другая жительница этого дома. – Щенков он, даже совсем маленьких, выставляет на балкон, там у него досками огорожено тесное убежище, куда он загоняет больших собак, когда сам уходит. А щенки сидят на балконе целыми днями на коротких поводках. И бедные животные воют на всю округу“.
Жители дома уверяли, что постоянно звонили в МуПо. И несколько раз приезжал инспектор – обычно один и тот же мужчина. Но… не находил никаких нарушений.
„Последний раз, когда мы опять пожаловались на вой, приехала уже инспектор-девушка, которая поднялась в квартиру, потом через какое-то время спустилась, сказала нам: „Это ужас!“ и „Я это так не оставлю!“. Она пообещала, что вплотную займется проблемой, – рассказывали члены правления. – С тех пор вой собак по ночам действительно прекратился. Но нас по-прежнему волнует, в каких условиях живут там животные?“
В итоге девушка-инспектор МуПо передала информацию об этой ситуации в Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA), и вскоре на место выехали чиновники. Был выявлен ряд нарушений, владельцу сделали предписание их устранить, он этого не сделал, и собак вместе со щенками чиновники и волонтеры Союза защиты животных забрали. (Хозяин яростно сопротивлялся, пришлось вызвать полицию. – Прим. авт. ).
Однако через пару дней взволнованные соседи сообщили „МК-Эстонии“, что собаки – снова у хозяина. В PTA тогда отрицали, что собак вернули, – говорили, что их отдали другому хозяину. И на все вопросы и видео хозяина с собаками в PTA тогда отвечали, что они не могут контролировать решения нового хозяина, и „если новый хозяин дает собакам общаться со старым хозяином, то это его решение“. („Общаться“ на самом деле означало „жить у него“. – Прим. авт. ).
Шло время, жители дома периодически сообщали в инстанции, что появились уже новые щенки, а потом – еще. И вот в конце сентября этого года терпение лопнуло уже у волонтеров Эстонского союза защиты животных, которые выложили видео, на котором слышно, как хозяин обращается с животными, и написали в социальной сети Facebook гневный пост, что животные в Эстонии страдают и страдают, а чиновники не видят никаких нарушений.
„Ну это на самом деле ужасно, – говорит волонтер союза Кристи Метса. – Мы получили запись, на которой было слышно, как с этими животными обращаются. Сообщили дальше. Но PTA – это как государство в государстве. Они никому, по сути, не подчиняются. Им словно все равно. Мы обращались по поводу этих собак в полицию – там тоже не возбудили уголовного дела, не нашли достаточных оснований. PTA отказывается забирать собак у этого хозяина. Я не знаю, в чем там причина – личные знакомства или просто безразличие, но животные продолжают страдать, и никто их не может защитить“.
„Все в порядке“
Однако ведущий специалист Пыхьяского региона PTA Харлес Кауп отмечает, что они каждый день контролируют условия содержания животных по всей Эстонии. И только в этом году им поступило более 1000 сигналов, на которые нужно было отреагировать. Делают это при первой же возможности – но согласно приоритетности.
Он добавляет, что при разрешении ситуаций они сотрудничают как с полицией, так и с местным самоуправлением, а также с приютами для животных.
„Важно отметить: мы не можем позволить себе руководствоваться эмоциями, – подчеркивает Кауп. – Мы должны действовать по закону. Изъятие животных – это самая крайняя мера, если другие меры не помогли. По данному конкретному случаю могу сказать следующее: первый сигнал о собаках, которых содержат в Таллинне, в квартире по адресу Пунане, 59, мы получили еще в 2021 году. При проверке выяснилось, что у мамы были щенки, и, согласно нормам, площадь на каждую собаку должна быть минимум 6 кв.м. Хозяин собак Дмитрий Горелов пообещал избавиться от них (продать, отдать. – Прим. авт. ) к 3 августа 2022 года. Позиция PTA с самого начала была такой: в данной квартире можно держать двух собак, но точно нельзя использовать эту квартиру как место для разведения и дальнейшей продажи щенков“.
Он добавляет: хозяину сделали предписание, он его к сроку выполнить не смог, и 5 августа всех собак отправили в приют.
„А 8 августа хозяин нашел всем щенкам новые дома, и PTA вернул ему взрослых собак, – констатирует Кауп. – Хозяин к этому времени выполнил все предписания и зарегистрировал собак – правда, на частной территории в Харьюмаа. PTA в курсе этого. То есть у Горелова есть место в Харьюмаа, где он может в будущем разводить щенков. В данной квартире на улице Пунане этого делать нельзя“.
Он добавляет: 26.09.2023 снова поступила жалоба, на которую PTA отреагировал оперативно: „На месте были семья и собаки. Ничего странного в поведении собак не было. Чтобы убедиться, что они действительно здоровы и у них нет скрытых повреждений, собак отвезли на контроль в ветеринарную клинику. Согласно официальному заключению клиники, собаки – в хорошем состоянии, дружелюбны, жизнерадостны, слушались хозяина, хорошо развиты и в тонусе. Никаких травм, патологий или проблем не нашли. В ходе проверки сделали и „реакцию на руку“ – то есть попросили хозяина сделать резкое движение в сторону собак. У них не возникло в ходе этого страха или стремления убежать“.
Кауп заверяет: „То, что мы знакомы с хозяином, – ложь. Впервые мы встретились с ним и его семьей в ходе контроля в 2022 году“.