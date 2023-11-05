ФОТО и ВИДЕО | „Левадия“ одержала драматичную победу над „Флорой“. Чемпион Эстонии определится в последнем туре
В центральном матче 35-м тура чемпионата Эстонии по футболу „Левадия“ одержала победу в таллиннском дерби над Флорой“ (2:1).
Игра началась неторопливо, половина первого тайма прошла без особых моментов. На 34-й минуте Айнсалу отдал блестящую передачу за спину защитника на Ларсена, который прострелил в штрафную и Молло Бессала с нескольких метров переправил мяч в ворота.
На 70-й минуте опытный нападающий Оямаа завершил прекрасную атаку, начатую Мартином Миллером и сравнял счет в матче. „Флора“ была в шаге от чемпионства, но последнее слово осталось за „Левадией“.
На пятой минуте добавленного времени Эдгар Тур выполнил отличную передачу, и полузащитник Бурама Фомба головой переправил мяч в ворота.
„Левадия“ сократила отставание от „Флоры“ до двух очков, поэтому судьба чемпионства в этом году решится в заключительном туре 11 ноября, когда одновременно в 14.00 „Флора“ встретится с „Нымме Калью“, а „Пайде“ - с „Левадией“.
Турнирная таблица:
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