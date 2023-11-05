15-летнего Адама Кадырова, избившего человека, назначили на „ответственную должность“ в службу безопасности главы Чечни

„Назначение ДОРОГОГО ПЛЕМЯННИКА на такую должность является абсолютно закономерным. АДАМ РАМЗАНОВИЧ с самого детства проявляет себя как достойный мужчина, для которого понятия чести и достоинства находятся на первом месте“, — написал Делимханов, не уточнив о какой должности идет речь.

В то же время командир спецполка МВД по Чечне имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев в своем инстаграме уточнил, что 15-летнего сына Кадырова назначили на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

В августе 2023 года Никита Журавель, арестованный по делу о сожжении Корана, рассказал, что в грозненском СИЗО его избил Адам Кадыров. В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео избиения и заявил, что гордится сыном.

В начале октября Адаму Кадырову присвоили звание героя Чечни. Позднее глава Татарстана Рустам Минниханов наградил сына Рамзана Кадырова орденом „Дуслык“ „за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия“. На следующий день глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил о награждении Адама Кадырова высшей государственной наградой республики „за личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей“.

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