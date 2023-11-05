Человек с оружием проник на территорию аэропорта Гамбурга

Это произошло после того, как на территорию авиаузла проник вооруженный мужчина за рулем автомобиля, уточняет газета Bild am Sonntag. По ее данным, инцидент произошел приблизительно в 20.00 по местному времени (21.00 по Таллинну), передает DW.

Как сообщил изданию пресс-секретарь федеральной полиции Томас Герберт (Thomas Gerbert), водитель на частном автомобиле прорвался через ворота и выехал на перрон аэропорта. У проникшего было огнестрельное оружие, и он уже дважды выстрелил из него в воздух. Пресс-секретарь указал, что жена мужчины ранее обращалась в полицию региона по поводу возможного похищения детей.

Полицейские установили контакт с водителем

На место происшествия были направлены силы полиции Гамбурга. Они находятся в непосредственной близости от автомобиля нарушителя. С предполагаемым водителем установлен контакт, отметила представительница полиции в беседе с агентством dpa.

По уточненным данным, в салоне транспортного средства помимо водителя находится как минимум один ребенок. Правоохранители допускают, что причиной действий мужчины стал спор об опеке.

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