ФОТО | The League в Тондираба: триумфальное возвращение экс-чемпиона мира Максима Воровского

35-летнему Воровскому, который последний раз выступал в 2021 году и за это время вновь стал отцом, противостоял чемпион Франции по кикбоксингу Стивен Мендес Фуртадо (25 лет), который на данный момент выиграл 9 и проиграл 5 профессиональных поединков. Воровский, потерпевший за свою долгую карьеру всего 5 поражений, увеличил число своих побед до 34, победив Фуртадо, вышедшего на ринг под флагом Кабо-Верде, единогласным решением судей в четвертом или дополнительном раунде.

Одним из самых ярких событий вечера стал бой-реванш между Хендриком Темасом и Эдвином Эриком Кибусом, который на этот раз завершился победой Темаса в дополнительном раунде. В 2019 году Кибус одержал победу со счетом 2:1. Теперь по сумме двух боев у них ничья 1:1. Только время покажет, перерастет ли это противостояние в трилогию.....

Дебют в ММА Майкеля Астура, отказавшегося от карьеры кикбоксера, также был удачным. Астур встретился на ринге с бойцом из Литвы Лукасом Лапинскасом, который согласился на поединок с ним только в четверг, так как у его предыдущего соперника возникли проблемы с визой. Поединок завершился в первом раунде. Астур был близок к тому, чтобы нокаутировать своего соперника, но в итоге победа пришла удушающим приемом сзади.

Всего было проведено 12 боев. Следующий The League состоится в мае 2024 года.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.