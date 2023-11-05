ФОТО | Квалификация ЧМ по гандболу: сборная Эстонии обыграла в ответном матче Латвию

Эстонии понадобилось три минуты, чтобы пробить латвийскую оборонительную линию, гол забил Карл Роосна. К сожалению, в первые десять минут игры эстонская сборная проигрывала со счетом 2:5.

Затем игра сборной Эстонии улучшилась и удалось сократить отставание в счете 4:5. На 18-й минуте Роосна вывел Эстонию вперед (6:5). Нарушение Маркуса Вииткара помогло Латвии прервать голевую засуху, длившуюся почти девять минут. Но это не остановило эстонских гандболистов и за пять минут до конца первого тайма Эстония выигрывала со счетом 10:7.

В начале второго периода преимущество Эстонии сократилось до счета 15:12. Латвия не позволяла увеличивать отрыв в счете, но довольно комфортное преимущество „синих футболок“ сохранялось. За десять минут до конца Эстония выигрывала со счетом 24:17.

Отт Варик и Хендрик Кокс забили на 24-й минуте, благодаря чему Эстония выигрывала со счетом 26:19.

Гандболисты сборной Латвии ненадолго сократили разрыв в счете до пяти мячей, но на этом все и закончилось. Эстония выиграла со счетом 28:22 и вышла в следующий раунд с общим счетом 58:51. Отт Варик и Карл Тоом забросили семь и шесть мячей соответственно. У Латвии лучшим бомбардиром стал Ральфс Гайзлерс - пять голов.

В четверг в Валмиере Эстония выиграла первый матч со счетом 30:29.

Во втором раунде, который состоится в марте 2024 года, к пяти командам, прошедшим отбор в первом раунде, присоединятся Литва, Украина и Бельгия. Заключительный раунд квалификации состоится в мае следующего года, а финальный турнир чемпионата мира по гандболу среди мужских команд пройдет в январе 2025 года в Хорватии, Дании и Норвегии.

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