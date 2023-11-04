Глава Еврокомиссии заявила об успехе Украины в реализации реформ. И объявила о новом пакете санкций против России

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) похвалила успешное проведение реформ в Украине. „Вы ведете войну за выживание и в то же время занимаетесь глубоким реформированием страны“, - заявила она в Киеве в субботу, 4 ноября, после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам фон дер Ляйен, Украина достигла нескольких промежуточных целей на пути в ЕС. В частности, она назвала реформу системы юстиции, законодательство, призванное снизить влияние олигархов, и борьбу с отмыванием денег. „Это результат тяжелой работы, и я знаю, что вы доведете до конца другие еще не законченные реформы“, - сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен: Вы прошли уже более 90% пути к началу переговоров

Урсула фон дер Ляйен прибыла утром в субботу в Киев с шестым по счету визитом с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. 8 ноября Еврокомиссия намерена опубликовать доклад о достижениях Украины на пути к вступлению в Евросоюз. На основе этого документа главы государств и правительств стран ЕС на саммите в декабре будут решать о возможном старте официальных переговоров с Киевом о присоединении к ЕС.

По мнению Фон дер Ляйен, Украина уже в значительной степени выполнила условия для начала этих переговоров. „Вы уже прошли более 90 процентов пути“, - сказала она, выступая в Верховной раде. Зеленский выразил надежду, что будет принято политическое решение о начале переговоров. „Это решение будет иметь поворотное значение для истории не только Украины, но и всей Европы“, - заявил он.

Глава ЕК объявила о новом пакете санкций против России

Выступая в Раде, глава Еврокомиссии также объявила о новом пакете санкций в отношении России, который может вступить в силу на будущей неделе.