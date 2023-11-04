Остающиеся в Эстонии автомобили с российскими номерами могут лишиться страховки

Соответствующий запрос Фонд дорожного страхования Эстонии направил Министерству финансов, попросив не позднее 30 ноября предоставить разъяснения о законности дальнейшего страхования таких автомобилей.

В обращении отмечается, что Совет бюро зеленых карт, который координирует систему дорожного страхования в Европе, разослал письмо с предостережением о возможном противоречии договоров страхования на российские автомобили санкционному режиму, что и побудило Фонд дорожного страхования Эстонии задаться этим вопросом.

В настоящее время через Фонд дорожного страхования застраховано около 100 автомобилей, имеющих российскую регистрацию. Фонд отметил, что хотя такие автомобили, как правило, больше не имеют возможности въехать в Эстонию, в стране все же находится определенное количество автомобилей с российскими номерами, которые по-прежнему эксплуатируются.

В организации обратили внимание на то, что если их страхование будет признано невозможным, то следует учитывать, что в Эстонии появится целый ряд автомобилей, которые больше нельзя эксплуатировать, потому что их страховка закончилась, а новую заключить нельзя.

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