Эрдоган заявил о прекращении контактов с Нетаньяху

На фоне продолжающейся военной операции Израиля против ХАМАС, начатой после нападения этой террористической организации на страну 7 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о невозможности Анкары поддерживать дальнейший контакт с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. „Нетаньяху больше не является тем, с кем мы можем говорить. Мы его перечеркнули“, - цитируют турецкие СМИ главу государства в субботу, 4 ноября.

Отмечается, что это высказывание было сделано Эрдоганом на обратном пути из Казахстана, где он присутствовал на 10-м саммите Организации тюркских государств. По мнению турецкого президента, Нетаньяху „потерял поддержку своих граждан“ и хочет теперь получить одобрение „массовых убийств“, используя „религиозную терминологию“.

Между тем Турция „пользуется всеми дипломатическими возможностями, чтобы остановить кровопролитие“, подчеркнул Эрдоган, подразумевая переговоры турецкой стороны с израильскими спецслужбами, МИД Израиля, представителями террористической организации ХАМАС и палестинской администрацией.

Как пояснила пресс-служба Эрдогана, Турция тем не менее не намерена разрывать дипломатические связи с Израилем.

Неделей ранее власти Израиля заявили, что „проводят переоценку“ своих отношений с Анкарой в связи с риторикой Турции на тему палестино-израильского конфликта.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.