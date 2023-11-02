Правильный мусор в правильное место: это очень просто!
Сдать на переработку сегодня можно практически все отходы, и в год, когда Таллинн носит титул Зеленой столицы Европы, город призывает таллиннцев быть сознательнее и внимательно относиться к тому, что отходы, которые мы производим, могут пагубно влиять на окружающую среду. Раздельный сбор мусора в современной реальности – это не веяние моды, а необходимость. Каждая единица мусора, который не направляется на переработку, – это нагрузка на окружающую среду.
Город установил перед жилыми домами большие баки разного цвета для стекла, пластика и металла – упаковка, бутылки и банки таким образом собираются раздельно и направляются на вторичное использование.
Сортировать биологические отходы в Эстонии обязаны все частные домохозяйства и жилые дома. Это просто, ведь теперь у каждого жилого дома есть бак для биологических отходов.
Батарейки ни в коем случае нельзя выбрасывать в контейнер для мусора, так как, находясь в смешанном мусоре, они могут оказаться на свалке и отравлять почву или попасть в цех по сжиганию мусора, где при сжигании они выделяют токсичный дым. Батарейки можно оставить в коробке для сбора батареек и лампочек, которые есть в каждом продовольственном магазине.
Лекарства нельзя сливать в раковину и в унитаз, а также выбрасывать в общий мусор. Оказавшись на свалке, лекарства, как и батарейки, отравляют почву, а со сточными водами попадая в море, они отравляют воду, в которой мы купаемся в теплое время года и которой любуемся, гуляя на природе. Необходимо помнить, что фильтры на станциях очистки сточных вод не способны отфильтровать лекарства.
Узнайте подробнее, как правильно сортировать отходы дома и тем самым вносить свой вклад в наше чистое будущее.
Всю актуальную информацию о событиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ найдете на greentallinn.eu/ru.