Правильный мусор в правильное место: это очень просто!

Город установил перед жилыми домами большие баки разного цвета для стекла, пластика и металла – упаковка, бутылки и банки таким образом собираются раздельно и направляются на вторичное использование.

Сортировать биологические отходы в Эстонии обязаны все частные домохозяйства и жилые дома. Это просто, ведь теперь у каждого жилого дома есть бак для биологических отходов.

Батарейки ни в коем случае нельзя выбрасывать в контейнер для мусора, так как, находясь в смешанном мусоре, они могут оказаться на свалке и отравлять почву или попасть в цех по сжиганию мусора, где при сжигании они выделяют токсичный дым. Батарейки можно оставить в коробке для сбора батареек и лампочек, которые есть в каждом продовольственном магазине.

Лекарства нельзя сливать в раковину и в унитаз, а также выбрасывать в общий мусор. Оказавшись на свалке, лекарства, как и батарейки, отравляют почву, а со сточными водами попадая в море, они отравляют воду, в которой мы купаемся в теплое время года и которой любуемся, гуляя на природе. Необходимо помнить, что фильтры на станциях очистки сточных вод не способны отфильтровать лекарства.

Узнайте подробнее, как правильно сортировать отходы дома и тем самым вносить свой вклад в наше чистое будущее.

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