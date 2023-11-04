СБУ обвинила главу РПЦ в оправдании российской агрессии
Патриарх Кирилл входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства РФ и одним из первых публично поддержал войну, утверждает следствие, пишет DW.
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл стал подозреваемым по делу об оправдании вооруженной агрессии России против Украины. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе РПЦ, говорится в заявлении, опубликованном в субботу, 4 ноября, на сайте СБУ.
Патриарха Кирилла подозревают по трем статьям УК Украины: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников; и планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.
СБУ и Офис генерального прокурора собрали в отношении главы РПЦ доказательную базу, согласно которой он способствовал вооруженной агрессии России против Украины и отрицал военные преступления российских солдат, говорится в заявлении. Как утверждает следствие, Кирилл входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства РФ и одним из первых публично поддержал полномасштабную войну против Украины.
Как отмечает СБУ, глава РПЦ пропагандирует позицию российских властей, используя для этого видео-проповеди, комментарии официальным российским СМИ, публикации на сайте Патриархии, а также религиозные общины в России и представителей УПЦ (Московского патриархата) в Украине. В частности, в марте 2022 года Кирилл благословил главу Росгвардии Виктора Золотова на войну против Украины, в конце февраля 2023 года он оправдал оккупацию востока Украины.
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