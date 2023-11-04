„Через 80 лет после холокоста евреи в Германии снова боятся выходить на улицу“. В Европе растут антисемитские настроения

Рост антисемитских настроений в Европе подтверждается статистикой. Организация Community Security Trust, которая занимается делами еврейской общины в Великобритании, в конце октября сообщила, что за 25 дней зафиксировала почти 900 антисемитских инцидентов — больше, чем за первые шесть месяцев 2023 года (тогда было около 800 эпизодов). В организации добавили, что это самый большой показатель, зафиксированный за столь короткий срок за всю ее почти 40-летнюю историю.

О росте антисемитских настроений также сообщила полиция Лондона. Тысячи полицейских проводят дополнительное патрулирование по всему городу в связи со „значительным увеличением количества преступлений на почве ненависти“. При этом в полиции отмечают и рост исламофобии, хотя и менее существенный, чем рост антисемитизма.

Антисемитские настроения усилились и во Франции. Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен заявил, что с начала новой войны на Ближнем Востоке власти зафиксировали более 800 антисемитских инцидентов (почти в два раза больше, чем за весь 2022 год). По его словам, в связи с этими случаями было проведено 414 арестов.

„Конечно, я чувствую себя в опасности“, — цитирует The New York Times слова председателя Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве, у которой есть еврейские корни. Она добавила, что с 7 октября получила много личных угроз. Она больше не выходит из дома без сопровождения полиции.

В Германии Федеральная ассоциация исследовательских и информационных центров по антисемитизму только за первую неделю после нападения ХАМАС на Израиль зафиксировала 202 эпизода, связанные с антисемитизмом, что почти в три с половиной раза больше, чем за тот же период 2022 года (59 случаев). В связи с антиизраильскими протестами и нападением на синагогу в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране „нет места антисемитизму“.