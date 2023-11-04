„Через 80 лет после холокоста евреи в Германии снова боятся выходить на улицу“. В Европе растут антисемитские настроения
После нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября и ответной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа во многих странах мира начались антисемитские акции. На митингах в поддержку палестинцев выкрикивают антисемитские лозунги. На домах, где живут евреи, рисуют свастики и шестиконечные звезды. На улицах вывешивают палестинские флаги — а флаги Израиля срывают и сжигают, пишет „Медуза“.
Рост антисемитских настроений в Европе подтверждается статистикой. Организация Community Security Trust, которая занимается делами еврейской общины в Великобритании, в конце октября сообщила, что за 25 дней зафиксировала почти 900 антисемитских инцидентов — больше, чем за первые шесть месяцев 2023 года (тогда было около 800 эпизодов). В организации добавили, что это самый большой показатель, зафиксированный за столь короткий срок за всю ее почти 40-летнюю историю.
О росте антисемитских настроений также сообщила полиция Лондона. Тысячи полицейских проводят дополнительное патрулирование по всему городу в связи со „значительным увеличением количества преступлений на почве ненависти“. При этом в полиции отмечают и рост исламофобии, хотя и менее существенный, чем рост антисемитизма.
Антисемитские настроения усилились и во Франции. Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен заявил, что с начала новой войны на Ближнем Востоке власти зафиксировали более 800 антисемитских инцидентов (почти в два раза больше, чем за весь 2022 год). По его словам, в связи с этими случаями было проведено 414 арестов.
„Конечно, я чувствую себя в опасности“, — цитирует The New York Times слова председателя Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве, у которой есть еврейские корни. Она добавила, что с 7 октября получила много личных угроз. Она больше не выходит из дома без сопровождения полиции.
В Германии Федеральная ассоциация исследовательских и информационных центров по антисемитизму только за первую неделю после нападения ХАМАС на Израиль зафиксировала 202 эпизода, связанные с антисемитизмом, что почти в три с половиной раза больше, чем за тот же период 2022 года (59 случаев). В связи с антиизраильскими протестами и нападением на синагогу в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране „нет места антисемитизму“.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил на митинге в поддержку Израиля в Берлине. Он заявил, что „испытывает гнев и стыд“ по поводу каждого нападения на евреев и еврейские учреждения, и назвал эти инциденты „позором Германии“. Штайнмайер напомнил об ответственности Германии за холокост. „Невыносимо, что евреи сегодня снова живут в страхе в нашей стране. Независимо от происхождения, опыта или религии каждый, кто здесь живет, должен знать об Освенциме и понимать ту ответственность, которую несет из-за него наша страна“, — заявил президент Германии.
42-летняя Элла Бергер (имя изменено) рассказала журналистам Der Spiegel, что стала меньше пользоваться общественным транспортом и прекратила говорить на иврите вне дома. Теперь она ругает своих детей, шестилетнего сына и четырехлетнюю дочь, если они это делают. Бергер переехала из Израиля в Германию восемь лет назад. „Впервые я понимаю, что значит быть еврейкой: нигде не чувствовать себя в безопасности“, — сказала она.
Аделин Перл, мать двоих детей, рассказала, что после того, как на двери ее соседки кто-то нацарапал свастику, она перестала спать в своей спальне, дверь которой выходит на улицу. Она призналась, что ей страшно за своих сыновей, которые ходят в местную еврейскую школу. Перл просит их прятать на улице цицит, а поверх кипы надевать кепки.
Собеседница журналистов, родившаяся в Берлине, сказала, что планирует вместе с мужем и детьми переехать в Израиль: „Там никто не будет вырезать свастику на двери, мне не придется скрывать, что мы евреи, и дети в армии научатся защищать себя“.
20-летний Галь Мизрахи рассказал Der Spiegel, что перестал говорить на улице на иврите после того, как на него и его друзей в центре Берлина набросился мужчина, что-то выкрикивавший на арабском языке. Сейчас Мизрахи живет у своих друзей и ищет новую квартиру, поскольку в его доме соседи знают, что он еврей. „Через 80 лет после холокоста евреи в Германии снова боятся выходить на улицу“, — сказал он.
Раввин Максимилиан Фельдхаке опасается, что ситуация в Берлине может стать только хуже. Он не один год работал с мусульманской общиной — но после нападения террористов ХАМАС на Израиль никто из этой общины с ним не связывался. „Это радиомолчание“, — сказал он.
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