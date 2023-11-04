ПОДКАСТ | Отсутствие финансирования может лишить танцоров из Эстонии мечты - выступить на Олимпийских играх
В конце сентября в городе Лёвен (Бельгия) состоялся чемпионат мира по брейкингу, который является одним из важных отборочных этапов в преддверии Олимпийских игр 2024 года. В подкасте RusDelfi представители олимпийского брейкинга bboy „Igla“ Игнат и bboy Вадим рассказали о закулисье эстонского брейкинга и обо всех сложностях попадания на ОИ. Слушайте подкаст!
После вхождения брейкинга в семью олимпийских видов спорта выработалась система отбора танцоров, на основе которой можно попасть на Олимпиаду и побороться за награды. Система заключается в следующем: 4 лучших танцора от каждой страны (2 девушки и 2 парня) должны участвовать в отборочных этапах в виде соревнований, проводимых под эгидой WDSF (Всемирная федерация танцевального спорта), отвечающей за олимпийский брейкинг, и тем самым зарабатывать баллы, на основе которых составляется рейтинг, где сорок лучших танцоров продолжат борьбу за поездку на Олимпиаду.
Танцоры из Эстонии смогли принять участие всего в пяти соревнованиях, проходивших в России (в 2021 году), Испании, Корее и Бельгии. Причина в неразрешённой ситуации между Эстонским олимпийским комитетом и спортивными танцевальными организациями, из-за чего страдают танцоры, представляющие Эстонию на международном уровне.
Для эстонских танцоров приехать на соревнования - это уже победа. Но, несмотря на непростую ситуацию вокруг эстонского брейкинга, наши танцоры достойно представляют страну в надежде на то, что с улучшением ситуации они действительно смогут показать тот уровень, на который способны, что качественно отразится на результатах в целом и на рейтинге.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.