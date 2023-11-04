„Удар по западной инфраструктуре“. В Грузии расследуют беспрецедентное дело о „Евромайдане“

Осуществить „сценарий, схожий с произошедшим в 2014 году в Украине Евромайданом“, по словам представителя СГБ Бачи Мгеладзе, планируется в координации и с финансовой поддержкой иностранных государств. Он добавил, что в палаточном городке якобы планируется взрыв, который должен привести к жертвам.

Заговорщики, согласно СГБ, рассматривают несколько сценариев, в том числе „палаточный городок“, блокирование центральных проспектов и стратегических объектов и другие „противоправные действия“.

О том, что в Грузии планируется „евромайдан“, в СГБ заявили 18 сентября, еще до тренинга в Тбилиси.

В оппозиции и гражданском секторе также надеются на позитивное решение, но обвиняют власти в невыполнении большей части требований Брюсселя и саботировании европейского будущего Грузии.

Время, по версии ведомства , выбрано не случайно. Решение по поводу статуса кандидата в члены ЕС Тбилиси ждет до конца этого года, а до этого, в ноябре, ожидается доклад Еврокомиссии о прогрессе Грузии на пути евроинтеграции. Заговорщики якобы рассчитывают на негативные оценки и плодотворную почву для общественных волнений и беспорядков.

В СГБ утверждают , что приглашенные в Грузию тренеры готовили группу активистов для запланированных в октябре–декабре этого года беспорядков с целью свержения власти.

Тренинг активистов в сфере культуры и искусства проводили сотрудники основанного в Сербии Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS) . Занятия проходили в рамках финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) программы гражданской вовлеченности

Так она отреагировала на вызов на допрос в Службу госбезопасности Грузии (СГБ), опубликовав фотографию сертификата о прохождении курса гражданского активизма в Тбилиси — тренинга, который стал поводом для нападок властей на одного из западных доноров Грузии.

„Конечно, это все очень несерьезно, но, с другой стороны, я не вижу в этом деле ничего смешного. Возможно, именно так начинались и развивались в свое время события в России“, — написала в фейсбуке вице-президент Международной ассоциации издателей (IPA) Гванца Джобава.

„Я лично всегда учил ненасильственному протесту. В этом и есть идея гражданского активизма. Он может быть только ненасильственным, все остальное — это гражданская война“, — говорит директор CANVAS Georgia и бывший активист движения „Кмара“ Георгий Меладзе.

Среди тренеров CANVAS были и бывшие члены движения „Кмара“, которые также делились своим опытом проведения ненасильственных акций и гражданских кампаний. В 2021 году была создана организация CANVAS Georgia в Тбилиси.

Она выступает за ненасильственное продвижение прав человека и демократии и проводит тренинги и консультации для активистов в разных странах мира.

Опыт и знания сербских активистов впоследствии использовало грузинское молодежное движение „Кмара“ (Хватит) — один из локомотивов протестов в преддверии и во время Революции роз в Грузии в 2003 году.

Движение „Отпор“ сыграло важную роль в свержении авторитарного режима Слободана Милошевича в 2000 году в Сербии — формально тогда еще Югославии.

В подготовке молодежи для „революционного сценария“, по данным СГБ, задействована организация CANVAS, ядро которой составляет организация „Отпор“.

Кроме того, заговорщики, по версии спецслужбы, планируют задействовать группу воюющих в Украине бойцов грузинского происхождения.

Авторами плана в СГБ называют бывшего замминистра внутренних дел Грузии Георгия Лорткипанидзе, бывшего охранника экс-президента Михаила Саакашвили Михаила Батурина и командира воюющего в Украине „Грузинского легиона“ Мамуку Мамулашвили. Все они на данный момент находятся в Украине.

Позднее в СГБ уточнили , что следствие ведется по двум статьям — подготовка террористического акта и заговор с целью насильственного свержения государственной власти.

„Деструктивные силы надеются на беспорядочную стрельбу между правоохранителями и участниками акции, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния“, — заявил Мгеладзе, не представив при этом каких-либо доказательств в подтверждение сказанного.

„Этим государство создает впечатление, что якобы в этом деле действительно что-то есть, о чем не могут говорить те, кого вызывают на допросы, и кто, с точки зрения государства, потенциальный обвиняемый. Параллельно с этим государство пропагандистски преподносит обществу информацию и свою версию, в том числе и о допросах, о которых самим свидетелям говорить запрещено. Фактически это нарушение презумпции невиновности“, — говорит адвокат.

По словам председателя организации Грузинская демократическая инициатива (GDI) Эдуарда Марикашвили, который защищает интересы большинства допрошенных свидетелей, в деле нет информации, содержащей государственную тайну, но власти часто прибегают к этому методу в политически важных для них делах.

Ответить на это заявления и говорить о деталях допроса сами допрашиваемые не могут из-за грифа секретности на материалах дела.

В СГБ утверждают , что никто из допрашиваемых не выразил сомнения в аутентичности записей и большинство во время допроса ограничивалось ответами — „не помню“ и „не слышал“.

Граждане Сербии Слободан Джинович, Синиша Сикман и Елена Стойшич уехали из Грузии 30 сентября, на второй день после своего допроса, но другие допросы продолжаются до сих пор. Большинство предпочитает давать показания в суде.

На допросы в качестве свидетелей вызвали сотрудников CANVAS и CANVAS Georgia, а также принимавших участие в тренинге представителей сферы культуры.

2 октября СГБ сделало новое заявление — уже по поводу тренинга в Тбилиси, сопроводив его отрывками скрытых видеозаписей с курса.

„Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии“, — написал Николенко в фейсбуке.

Заявление СГБ не осталось незамеченным и в украинском МИДе. Спикер ведомства Олег Николенко назвал действия грузинских спецслужб попыткой Тбилиси демонизировать Украину для решения своих внутриполитических вопросов.

Командир воюющего в Украине „Грузинского легиона“ Мамука Мамулашвили в интервью телеканалу „Формула“ сказал , что грузинские власти выполнили прямую директиву из России и стараются дискредитировать „Грузинский легион“.

Директор организации CANVAS Georgia Георгий Меладзе, которого также допросили по этому делу, обратился в прокуратуру с требованием рассекречивания протокола его допроса.

Марикашвили не исключает, что за ним последуют требования о снятии грифа секретности со стороны других допрошенных.

Российский путь „Грузинской мечты“

„Мы все участники театра абсурда“, — так подытоживает Гванца Джобава свой допрос, не имея возможности говорить о его деталях.

Эти допросы — попытка запугать не только представителей сферы культуры, которые приняли участие в тренинге, но и общество в целом, считает она.

„Для тех, кто следит за нами и нашей активностью, это сигнал — если более-менее известные обществу лица могут столкнуться с подобными проблемами из-за своей активности, свободы слова и критического мнения, то они еще более не защищены. Думаю, эта формула, которая работает, и ее у нее гораздо более широкие цели, чем запугивание тех, кто был на этом тренинге“.

В CANVAS обвинения СГБ также назвали абсурдом, не имеющем никакого отношения к их работе в Грузии. По словам представителей организации, прошедшие там тренинги, как и все их курсы, основаны на учебной программе, которая находится в открытом доступе и преподавалась в ведущих университетах и 50 странах мира.

Обвинения они считают частью более масштабной кампании грузинских спецслужб против гражданского общества и сотрудников тбилисской организации, которые после провала так называемого закона об иноагентах уже становились объектами нападок со стороны властей.

Речь идет о законопроекте „О прозрачности иностранного влияния“, от принятия которого правящая партия „Грузинская мечта“ вынуждена была отказаться в марте этого года на фоне массовых протестов.

В партии говорили, что принятие такого закона способствует прозрачности финансирования неправительственных организаций, но в оппозиции, гражданском секторе и большой части СМИ называли документ копией принятого в России в 2012 году репрессивного законодательства.