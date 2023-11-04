Таллинн – Зелёная столица Европы 2023
04.11.2023, 11:36

Программу Зеленой столицы Европы кинофестиваля „Темные ночи“ PÖFF откроют зрелищные фильмы об окружающей среде режиссеров из Эстонии и Чили

 
ФОТО: Кадр из фильма „Более зеленый Таллиинн"

На этой неделе началось самое ожидаемое кинособытие года – фестиваль PÖFF, на котором будет показана и специальная программа экологических фильмов, призванная повысить осведомленность людей о проблемах окружающей среды.

Специальную программу представляет Таллинн, Зеленая столица Европы 2023. Титул Зеленой столицы Европы – это не конечная цель, а возможность внести более весомый вклад в строительство устойчивого зеленого города мира. Именно из этой идеи происходит желание представить на PÖFF в этом году программу экологических фильмов, чтобы повысить осведомленность людей о проблемах окружающей среды.

„Антропогенное изменение климата и утрата природного разнообразия – одна из величайших проблем, стоящих сегодня перед человечеством. Хотя об этом говорят уже несколько десятилетий, пока это не NIMBY (not in my back yard – не у меня на заднем дворе), темы окружающей среды и климата, как правило, остаются от многих далеки“, – говорит Криста Кампус, руководитель проекта „Таллинн – Зеленая столица года в Европе“.

Киноязык помогает лучше понять проблемы окружающей среды

„Программа экологических фильмов PÖFF придает проблемам окружающей среды визуальное и эмоциональное измерение, а также позволяет зрителю увидеть и почувствовать их влияние. Язык кино часто говорит многим людям больше, чем десятки страниц текста, потому что он может проще объяснить сложные темы и сделать их понятными“, – объясняет Кампус.

„Поскольку одной из основных тем программы Зеленой столицы является экологическое просвещение и образование, я считаю, что эта программа поможет лучше понять, с какими проблемами окружающей среды приходится сталкиваться людям в других частях мира, и, возможно, обнаружить, что аналогичные проблемы касаются и нас“.

Сама она не выделила бы из программы ни одного фильма. „Все они говорят о важных проблемах между окружающей средой и людьми, и я верю, что каждый найдет в них то, что его заинтересует и заставит задуматься“, – говорит Кампус.

Однако она отмечает открывающий показ программы экологических фильмов сеанс 5 ноября, где кроме демонстрации фильма „Более зеленый Таллинн“ Йоозепа Матьюса и Катри Раннасту можно будет насладиться и оркестровой музыкой.

Это значит, что вместе с фильмом Таллиннский камерный оркестр под руководством Тыну Кальюсте исполнит музыкальное произведение Aastaajad („Времена года“), созданное для этого фильма композитором Тауно Айнтсом. „И фильм, и музыка были созданы специально к году Зеленой столицы Европы Таллинна“, – говорит Кампус.

Шесть лучших из ста экологических фильмов

„За время подготовки программы экологических фильмов мы просмотрели около сотни экологических фильмов, – говорит Микк Гранстрём, создатель программы экологических фильмов. – Наш выбор пал на те ленты и темы, которые сейчас наиболее актуальны в мире – ответственность человека перед окружающей средой. Как человечеству следует двигаться вперед, если в условиях растущей потребности в энергии оставить на заднем плане экологические проблемы. Впервые в истории экологической программы в этом году программу откроет эстонский фильм „Более зеленый Таллинн“, который прекрасно рассказывает историю нашей столицы и ее природы. Стоит отметить, что на фестивале PÖFF его можно увидеть в кинотеатре в сопровождении живой музыки“.

Кроме того, в экологической программе еще шесть фильмов, которые в этом году привлекли большое внимание на других фестивалях по всему миру.

„Прежде всего, эти ленты предлагают зрителю возможность подумать о том, как он может своими привычками и образом жизни нанести наименьший вред природе, что он мог бы сделать, чтобы и наша прекрасная нетронутая природа Эстонии сохранилась, а наша среда обитания стала устойчивой“, – говорит Гранстрём.

„Зрителю они предлагают возможность подумать о том, как он может своими привычками и образом жизни нанести наименьший вред природе“.

Микк Гранстрём

„Поверьте мне, один человек может сделать для этого очень многое. Хотя критики говорят, что нас так мало и ничего от нас не зависит, я отвечаю: приходите смотреть эти фильмы, а потом поговорим еще раз. Это истории, рассказанные с уровня человека, они о том, как один человек может добиться больших перемен“, – говорит Гранстрём.

Он обращает отдельное внимание на совершенно особенный норвежский фильм „Песни Земли“ – прекрасную поэтическую оду взаимоотношениям человека и природы. „Фильм оценен настолько высоко, что впервые в истории Норвегия, чтобы представить себя на вручении премии „Оскар“, выбрала документальный фильм“, – добавляет создатель программы экологических фильмов.

Специальная программа экологических фильмов PÖFF

3–19 ноября

„Более зеленый Таллинн“ (Greener Tallin)

В 2023 году Таллинн получил титул „Зеленой столицы Европы“. В рамках этого проекта Йоозеп Матьюс и Катри Раннасту сняли документальный фильм „Более зеленый Таллинн“. Разнообразные природные ландшафты и среды эстонской столицы раскрываются слой за слоем течение четырех сезонов. Это дань уважения эстонской природе, которая находится прямо здесь, в окружающем нас городе. Подробнее смотрите ЗДЕСЬ!

„Могущественная Африн: Во время наводнений“ (Mighty Afrin: In the Time of Floods)

Африн, 12-летняя девочка-сирота, живет на берегу реки Брахмапутра в прибрежном районе Бангладеш. Ее дом – остров, пострадавший от наводнения и лишенный электричества. Девочку, которая и так находится в сложной ситуации, ее родственники хотят заставить выйти замуж. Однако Африн не похожа на других юных девушек – у нее есть планы и она не готова мириться с уготованной для нее судьбой. Она отправляется в опасное путешествие по бескрайним водным просторам на лодке, чтобы найти отца, которого никогда не видела. У человека могут быть планы, но природа вносит в них свои коррективы. Подробнее смотрите ЗДЕСЬ!

„Я – Земля“ (I am the Earth. Stories from the End of the World)

Устойчивое сельское хозяйство, биологическое разнообразие, возобновляемые источники энергии – все это и многие другие вспомогательные мероприятия помогают сохранять окружающую среду и устойчиво управлять ею. Если решения существуют, почему они не используются? Документальный фильм показывает зрителям, как люди при помощи различных решений могут уменьшить свое воздействие и экологический след, чтобы окружающая среда была менее загрязненной, а планета доставляла радость и будущим поколениям. Подробнее смотрите ЗДЕСЬ!

„Песни Земли“ (Songs of Earth)

Фильм режиссёра Маргрет Олин „Песни Земли“ переносит зрителя в волшебную природу Норвегии, где автор размышляет о жизни, смерти, природе и мире в целом. Это экзистенциальное путешествие, в котором человек всегда жил бок о бок с первобытной силой природы, сохраняя баланс между собой и природой с чувством ответственности и достаточным почтением. Однако все в мире меняется, даже то, что казалось вечным. Подробнее смотрите ЗДЕСЬ!

„Защитники Земли“ (Earth Protectors)

Невозможно перечислить угрозы нашей окружающей среде, исходящие от человека. Станет ли человечество губителем для нашей планеты? Должен ли человек приспосабливаться к природе или природа должна приспосабливаться к человеческой деятельности? Документальный фильм Анне де Карбучча „Защитники Земли“ показывает зрителям, каковы последствия действий человека, когда забота об окружающей среде отходит на второй план. Возможно ли еще изменить это безразличие? Подробнее смотрите ЗДЕСЬ!

„Между дождями“ (Between the Rains)

В документальном фильме показана борьба одной общины с длительной засухой на фоне истории взросления маленького мальчика, на судьбу которого сильно повлияли климатические условия в Кении. Разрушающиеся условия создают напряжение в обществе, и быть человеком в такой среде может стать невыносимо. Глобальный климатический кризис – это не просто разговоры, он может затронуть людей на самом глубоком уровне, где придется менять как свое мировоззрение, так и устоявшиеся привычки, потому что другого способа выжить просто нет. Подробнее смотрите ЗДЕСЬ!

Фильмы будут демонстрироваться до 19 ноября На первый сеанс программы экологических фильмов 5 ноября пока доступно ограниченное количество билетов.

Ознакомьтесь с программой PÖFF ЗДЕСЬ!

Всю актуальную информацию о событиях, посвященных тому, что Таллинн в 2023 году станет Зеленой столицей Европы, найдете на greentallinn.eu/ru.

RusDelfi
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