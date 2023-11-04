Программу Зеленой столицы Европы кинофестиваля „Темные ночи“ PÖFF откроют зрелищные фильмы об окружающей среде режиссеров из Эстонии и Чили

Специальная программа экологических фильмов PÖFF

„Более зеленый Таллинн“ (Greener Tallin)

В 2023 году Таллинн получил титул „Зеленой столицы Европы“. В рамках этого проекта Йоозеп Матьюс и Катри Раннасту сняли документальный фильм „Более зеленый Таллинн“. Разнообразные природные ландшафты и среды эстонской столицы раскрываются слой за слоем течение четырех сезонов. Это дань уважения эстонской природе, которая находится прямо здесь, в окружающем нас городе. Подробнее смотрите ЗДЕСЬ !

„Могущественная Африн: Во время наводнений“ (Mighty Afrin: In the Time of Floods)

Африн, 12-летняя девочка-сирота, живет на берегу реки Брахмапутра в прибрежном районе Бангладеш. Ее дом – остров, пострадавший от наводнения и лишенный электричества. Девочку, которая и так находится в сложной ситуации, ее родственники хотят заставить выйти замуж. Однако Африн не похожа на других юных девушек – у нее есть планы и она не готова мириться с уготованной для нее судьбой. Она отправляется в опасное путешествие по бескрайним водным просторам на лодке, чтобы найти отца, которого никогда не видела. У человека могут быть планы, но природа вносит в них свои коррективы. Подробнее смотрите ЗДЕСЬ !

„Я – Земля“ (I am the Earth. Stories from the End of the World)

Устойчивое сельское хозяйство, биологическое разнообразие, возобновляемые источники энергии – все это и многие другие вспомогательные мероприятия помогают сохранять окружающую среду и устойчиво управлять ею. Если решения существуют, почему они не используются? Документальный фильм показывает зрителям, как люди при помощи различных решений могут уменьшить свое воздействие и экологический след, чтобы окружающая среда была менее загрязненной, а планета доставляла радость и будущим поколениям. Подробнее смотрите ЗДЕСЬ !

„Песни Земли“ (Songs of Earth)

Фильм режиссёра Маргрет Олин „Песни Земли“ переносит зрителя в волшебную природу Норвегии, где автор размышляет о жизни, смерти, природе и мире в целом. Это экзистенциальное путешествие, в котором человек всегда жил бок о бок с первобытной силой природы, сохраняя баланс между собой и природой с чувством ответственности и достаточным почтением. Однако все в мире меняется, даже то, что казалось вечным. Подробнее смотрите ЗДЕСЬ !

„Защитники Земли“ (Earth Protectors)

Невозможно перечислить угрозы нашей окружающей среде, исходящие от человека. Станет ли человечество губителем для нашей планеты? Должен ли человек приспосабливаться к природе или природа должна приспосабливаться к человеческой деятельности? Документальный фильм Анне де Карбучча „Защитники Земли“ показывает зрителям, каковы последствия действий человека, когда забота об окружающей среде отходит на второй план. Возможно ли еще изменить это безразличие? Подробнее смотрите ЗДЕСЬ !

„Между дождями“ (Between the Rains)

В документальном фильме показана борьба одной общины с длительной засухой на фоне истории взросления маленького мальчика, на судьбу которого сильно повлияли климатические условия в Кении. Разрушающиеся условия создают напряжение в обществе, и быть человеком в такой среде может стать невыносимо. Глобальный климатический кризис – это не просто разговоры, он может затронуть людей на самом глубоком уровне, где придется менять как свое мировоззрение, так и устоявшиеся привычки, потому что другого способа выжить просто нет. Подробнее смотрите ЗДЕСЬ !

Фильмы будут демонстрироваться до 19 ноября На первый сеанс программы экологических фильмов 5 ноября пока доступно ограниченное количество билетов.