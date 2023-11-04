Программу Зеленой столицы Европы кинофестиваля „Темные ночи“ PÖFF откроют зрелищные фильмы об окружающей среде режиссеров из Эстонии и Чили
На этой неделе началось самое ожидаемое кинособытие года – фестиваль PÖFF, на котором будет показана и специальная программа экологических фильмов, призванная повысить осведомленность людей о проблемах окружающей среды.
Специальную программу представляет Таллинн, Зеленая столица Европы 2023. Титул Зеленой столицы Европы – это не конечная цель, а возможность внести более весомый вклад в строительство устойчивого зеленого города мира. Именно из этой идеи происходит желание представить на PÖFF в этом году программу экологических фильмов, чтобы повысить осведомленность людей о проблемах окружающей среды.
„Антропогенное изменение климата и утрата природного разнообразия – одна из величайших проблем, стоящих сегодня перед человечеством. Хотя об этом говорят уже несколько десятилетий, пока это не NIMBY (not in my back yard – не у меня на заднем дворе), темы окружающей среды и климата, как правило, остаются от многих далеки“, – говорит Криста Кампус, руководитель проекта „Таллинн – Зеленая столица года в Европе“.
Киноязык помогает лучше понять проблемы окружающей среды
„Программа экологических фильмов PÖFF придает проблемам окружающей среды визуальное и эмоциональное измерение, а также позволяет зрителю увидеть и почувствовать их влияние. Язык кино часто говорит многим людям больше, чем десятки страниц текста, потому что он может проще объяснить сложные темы и сделать их понятными“, – объясняет Кампус.
„Поскольку одной из основных тем программы Зеленой столицы является экологическое просвещение и образование, я считаю, что эта программа поможет лучше понять, с какими проблемами окружающей среды приходится сталкиваться людям в других частях мира, и, возможно, обнаружить, что аналогичные проблемы касаются и нас“.
Сама она не выделила бы из программы ни одного фильма. „Все они говорят о важных проблемах между окружающей средой и людьми, и я верю, что каждый найдет в них то, что его заинтересует и заставит задуматься“, – говорит Кампус.
Однако она отмечает открывающий показ программы экологических фильмов сеанс 5 ноября, где кроме демонстрации фильма „Более зеленый Таллинн“ Йоозепа Матьюса и Катри Раннасту можно будет насладиться и оркестровой музыкой.
Это значит, что вместе с фильмом Таллиннский камерный оркестр под руководством Тыну Кальюсте исполнит музыкальное произведение Aastaajad („Времена года“), созданное для этого фильма композитором Тауно Айнтсом. „И фильм, и музыка были созданы специально к году Зеленой столицы Европы Таллинна“, – говорит Кампус.
Шесть лучших из ста экологических фильмов
„За время подготовки программы экологических фильмов мы просмотрели около сотни экологических фильмов, – говорит Микк Гранстрём, создатель программы экологических фильмов. – Наш выбор пал на те ленты и темы, которые сейчас наиболее актуальны в мире – ответственность человека перед окружающей средой. Как человечеству следует двигаться вперед, если в условиях растущей потребности в энергии оставить на заднем плане экологические проблемы. Впервые в истории экологической программы в этом году программу откроет эстонский фильм „Более зеленый Таллинн“, который прекрасно рассказывает историю нашей столицы и ее природы. Стоит отметить, что на фестивале PÖFF его можно увидеть в кинотеатре в сопровождении живой музыки“.
Кроме того, в экологической программе еще шесть фильмов, которые в этом году привлекли большое внимание на других фестивалях по всему миру.
„Прежде всего, эти ленты предлагают зрителю возможность подумать о том, как он может своими привычками и образом жизни нанести наименьший вред природе, что он мог бы сделать, чтобы и наша прекрасная нетронутая природа Эстонии сохранилась, а наша среда обитания стала устойчивой“, – говорит Гранстрём.
„Зрителю они предлагают возможность подумать о том, как он может своими привычками и образом жизни нанести наименьший вред природе“.
„Поверьте мне, один человек может сделать для этого очень многое. Хотя критики говорят, что нас так мало и ничего от нас не зависит, я отвечаю: приходите смотреть эти фильмы, а потом поговорим еще раз. Это истории, рассказанные с уровня человека, они о том, как один человек может добиться больших перемен“, – говорит Гранстрём.
Он обращает отдельное внимание на совершенно особенный норвежский фильм „Песни Земли“ – прекрасную поэтическую оду взаимоотношениям человека и природы. „Фильм оценен настолько высоко, что впервые в истории Норвегия, чтобы представить себя на вручении премии „Оскар“, выбрала документальный фильм“, – добавляет создатель программы экологических фильмов.
Всю актуальную информацию о событиях, посвященных тому, что Таллинн в 2023 году станет Зеленой столицей Европы, найдете на greentallinn.eu/ru.