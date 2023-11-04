NBC: США и Европа начали обсуждать с Украиной возможность мирных переговоров с Россией

По словам собеседников журналистов, разговоры касались общих деталей того, от чего Киеву, вероятно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения. Часть из этих бесед, которые источники NBC News назвали деликатными, прошли во время встречи контактной группы по вопросам обороны формата „Рамштайн“ в октябре.

Переговоры американских и европейских чиновников с Киевом начались на фоне опасений официальных лиц США и Европы по поводу того, что война зашла в тупик, и сомнений в способности продолжать оказывать помощь Украине.

В администрации президента США Джо Байдена также обеспокоены тем, что Украина испытывает трудности с призывом жителей на военную службу. Кроме того, российское вторжение в Украину привлекает гораздо меньше внимания общественности, чем конфликт на Ближнем Востоке, что, по мнению чиновников, может повлиять на выделение дополнительной помощи Киеву.

Источники NBC News считают, что более активные дискуссии западных чиновников с Киевом о мирных переговорах начнутся к концу года или в начале 2024-го. Чтобы убедить Владимира Зеленского начать переговоры, НАТО может предложить Украине некоторые гарантии безопасности, даже без официального вступления страны в альянс.

При этом в администрации Байдена считают, что президент России Владимир Путин не готов к переговорам с Украиной и все еще рассчитывает продолжить войну, когда союзники Киева потеряют возможность его поддерживать.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявила NBC News, что любые решения о переговорах зависят от Украины. „Мы сосредоточены на том, чтобы продолжать решительно поддерживать Украину, отстаивающую свою свободу и независимость от российской агрессии“, — добавила она.

Российско-украинские переговоры об урегулировании конфликта проходили в феврале-марте 2022 года, но с апреля были заморожены, когда стало известно о массовых убийствах мирных жителей Бучи, находившейся под российской оккупацией.