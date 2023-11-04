Как война Израиля с ХАМАС изменила Ближний Восток: пять новых реалий

Международный обозреватель Би-би-си Джереми Боуэн рассказывает, как война Израиля против ХАМАС поменяла ситуацию на Ближнем Востоке. Это перевод его материала, а оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

События по-прежнему развиваются очень быстро. Есть вполне реальные опасения, что война распространится за ее нынешние границы. Новые реалии на Ближнем Востоке уже не за горами, но их конкретные очертания будут зависеть от того, каким образом эта война будет развиваться до конца этого года и, возможно, в начале следующего.

Давайте перечислим некоторые аспекты, о которых нам уже известно, и те, о которых мы еще не знаем. Этот список не окончательный. Кое-кто смеялся над министром обороны США Дональдом Рамсфельдом, когда он во время вторжения в Ирак в 2003 году говорил о „неизвестных неизвестностях“. Но в этой части мира, так же, впрочем, как и во всех других, их существование вполне реально — и когда они возникают, то могут повлиять на очень многое.

1.

Можно быть совершенно уверенными в том, что израильтяне поддерживают военную кампанию, призванную сломать власть группировки ХАМАС и его „младшего партнера“ — „Исламского джихада“ (в России эта группа признана террористической и запрещена — ред.). Их гнев подпитывается шоком после нападения ХАМАС, в результате которого в Израиле было убито более 1400 человек и около 240 взяты в заложники (сейчас эти люди все еще удерживаются в Газе).

Я говорил с генералом израильской армии в отставке Ноамом Тибоном. Он рассказал мне, как вместе с женой поехал на машине в кибуц Нахал-Оз на границе с сектором Газа, подвергшийся нападению 7 октября. Его задачей (которую он выполнил) было спасение его сына, невестки и их двух маленьких дочерей, которые укрылись в безопасной комнате, когда услышали, как вооруженные члены ХАМАС ходят около их дома.