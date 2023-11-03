„Человечеству больше не придется работать“: Илон Маск предупредил о будущем искусственного интеллекта

Первый саммит такого рода прошел в Блетчли-парке в графстве Бакингемшир. В течение двух дней руководители технологических компаний, эксперты и политики обсуждали основы регулирования и безопасного использования технологий искусственного интеллекта.

В ходе саммита несколько крупных технологических компаний и стран подписали добровольное соглашение, позволяющее правительствам тестировать новейшие модели ИИ на предмет рисков для социальной стабильности и национальной безопасности.

К соглашению присоединились ряд крупнейших технологических компаний, включая OpenAI, Google DeepMind, Amazon, Mistral, Microsoft и Meta (объявленная в России „экстремистской организацией“).

На вопрос Риши Сунака о том, что Илон Маск думает об этой инициативе, владелец X (бывший „твиттер“) поддержал ее, потому что, как он выразился, „за прошедшие годы мы поняли, что иметь рефери - это хорошо“.

Маск стал соучредителем OpenAI в 2015 году, но ушел через несколько лет из-за разногласий по вопросам безопасности искусственного интеллекта.

В июле этого года он основал собственную компанию в области ИИ, xAI.

„Близкий друг и лучший репетитор“

Илон Маск неоднократно говорил об опасностях со стороны искусственного интеллекта — незадолго до саммита он выступил с предупреждением, что ИИ может привести к вымиранию человечества.

„Что если однажды мы сделаем апдейт программного обеспечения, которое перестанет быть дружелюбным“, — сказал Маск во время разговора с британским премьером.

„Существует проблема вокруг безопасности, особенно с роботами-гуманоидами — автомобиль, по крайней мере, не может загнать вас в здание или на дерево“, — добавил он.

Среди прочего Риши Сунак и Илон Маск обсудили потенциальные преимущества ИИ.

„Одному из моих сыновей трудно заводить друзей: в этом плане товарищ в лице искусственного интеллекта может быть для него прекрасным решением“, — признался Маск.

В сфере образования, по мнению Маска, искусственный интеллект может стать „лучшим и самым терпеливым репетитором“.

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