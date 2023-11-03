„Человечеству больше не придется работать“: Илон Маск предупредил о будущем искусственного интеллекта(1)
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что искусственный интеллект приведет к тому, что человечеству больше не придется работать, а главным вопросом будущего для человечества станут поиски смысла жизни. Об этом он поговорил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в рамках двухдневного саммита, посвященного регулированию искусственного интеллекта.
Первый саммит такого рода прошел в Блетчли-парке в графстве Бакингемшир. В течение двух дней руководители технологических компаний, эксперты и политики обсуждали основы регулирования и безопасного использования технологий искусственного интеллекта.
В ходе саммита несколько крупных технологических компаний и стран подписали добровольное соглашение, позволяющее правительствам тестировать новейшие модели ИИ на предмет рисков для социальной стабильности и национальной безопасности.
К соглашению присоединились ряд крупнейших технологических компаний, включая OpenAI, Google DeepMind, Amazon, Mistral, Microsoft и Meta (объявленная в России „экстремистской организацией“).
На вопрос Риши Сунака о том, что Илон Маск думает об этой инициативе, владелец X (бывший „твиттер“) поддержал ее, потому что, как он выразился, „за прошедшие годы мы поняли, что иметь рефери - это хорошо“.
Маск стал соучредителем OpenAI в 2015 году, но ушел через несколько лет из-за разногласий по вопросам безопасности искусственного интеллекта.
В июле этого года он основал собственную компанию в области ИИ, xAI.
„Близкий друг и лучший репетитор“
Илон Маск неоднократно говорил об опасностях со стороны искусственного интеллекта — незадолго до саммита он выступил с предупреждением, что ИИ может привести к вымиранию человечества.
„Что если однажды мы сделаем апдейт программного обеспечения, которое перестанет быть дружелюбным“, — сказал Маск во время разговора с британским премьером.
„Существует проблема вокруг безопасности, особенно с роботами-гуманоидами — автомобиль, по крайней мере, не может загнать вас в здание или на дерево“, — добавил он.
Среди прочего Риши Сунак и Илон Маск обсудили потенциальные преимущества ИИ.
„Одному из моих сыновей трудно заводить друзей: в этом плане товарищ в лице искусственного интеллекта может быть для него прекрасным решением“, — признался Маск.
В сфере образования, по мнению Маска, искусственный интеллект может стать „лучшим и самым терпеливым репетитором“.
Поиск смысла жизни
Илон Маск считает, что в будущем развитие искусственного интеллекта приведет к тому, что людям больше не придется работать.
„Мы становимся свидетелями самой разрушительной силы в истории, — заявил Маск. — Наступит день, когда работать больше не понадобится — вы сможете выполнять работу себе в удовольствие, но ИИ сможет делать абсолютно все“.
„В этом есть как плюсы, так и минусы, — продолжил Маск. — Одной из наиболее трудных задач будущего станет поиск смысла жизни“.
Илон Маск поддержал приглашение Британией на саммит представителя Китая, отметив, что „если они не принимают участия, в этом [саммите] нет смысла“. Он добавил, что этот саммит войдет в историю как очень важный.
Премьер-министр Риши Сунак назвал встречу „знаковым достижением, благодаря которому мировые лидеры в области ИИ пришли к соглашению о срочной необходимости понимания рисков ИИ, что поможет обеспечить долгосрочное будущее наших детей и внуков“.
В марте этого года Маск наряду с другими ведущими фигурами в области разработки ИИ подписал открытое письмо, в котором предлагалось сделать паузу в развитии технологий искусственного интеллекта до тех пор, пока не будут разработаны и внедрены надежные протоколы безопасности.
Однако критики предполагают, что этот шаг мог быть попыткой выиграть время, поскольку Маск стремился догнать компанию OpenAI, которая приобрела известность в этом секторе после запуска своего чатбота ChatGPT почти год назад, пишет издание Financial Times.