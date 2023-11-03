03.11.2023, 17:35
Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов
ФОТО: | AP / Scanpix
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов умер в возрасте 91 года, сообщает sport24.
Протопопов выступал в парном катании в дуэте с Людмилой Белоусовой. Они стали олимпийскими чемпионами в 1964 и 1968 годах. Фигуристы также являются 4-кратными чемпионами мира и 4-кратными чемпионами Европы.
В 1979 году Протопопов попросил политическое убежище в Швейцарии, затем получил гражданство этой страны и проживал там до последнего времени.
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