Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов

Протопопов выступал в парном катании в дуэте с Людмилой Белоусовой. Они стали олимпийскими чемпионами в 1964 и 1968 годах. Фигуристы также являются 4-кратными чемпионами мира и 4-кратными чемпионами Европы.

В 1979 году Протопопов попросил политическое убежище в Швейцарии, затем получил гражданство этой страны и проживал там до последнего времени.

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