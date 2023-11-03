Лидер „Хезболлы“ Хасан Насралла: нападение ХАМАС на Израиль - на 100% палестинская операция

Хасан Насралла похвалил ХАМАС за нападение на Израиль 7 октября, добавив, что боевики действовали „правильно, мудро и справедливо“.

„Хезболла“ - крупнейшая политическая военная сила в Ливане. США и другие страны Запада признали ее террористической организацией.

В настоящий момент боевики „Хезболлы“ совершают нападения на израильских военных на ливано-израильской границе и обстреливают территорию Израиля.

Столкновения оцениваются как весьма интенсивные, ЦАХАЛ сосредоточил на своих северных границах дополнительные силы, но до сегодняшнего дня не считалось, что „Хезболла“ официально вступила в войну против Израиля на стороне ХАМАС.

Все могло измениться после долгожданного выступления Насраллы, но похоже, ливанская группировка не готова повышать ставки в конфликте.

В чем заключается потенциальная эскалация

После нападения ХАМАС на Израиль, гибели почти полутора тысяч мирных израильтян и ответных бомбардировок сектора Газа „Хезболла“ активизировала свои действия на ливано-израильской границе.

Израиль воевал с Ливаном дважды, в последний раз в 2006 году. Эта война, которую в Израиле называют Второй ливанской войной, была спровоцировала „Хезболлой“, которая фактически полностью контролирует южные районы Ливана.

В этой связи объяснимо, почему внимание всего мирового сообщества обратилось к Ливану, как к потенциальному участнику более масштабной войны.

В настоящий момент столкновения боевиков и военных Армии обороны Израиля, а также ракетные и минометные обстрелы ограничиваются строго пограничными районами.

Некоторые эксперты даже видят признаки того, что „Хезболла“ не стремится к эскалации, довольствуясь локальными стычками.

Главное ливанское издание на французском языке L’Orient-Le Jour, почти полностью посвященное в пятницу предстоящей речи Хасана Насраллы, считает, что объявления тотальной войны не будет.