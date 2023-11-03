Лидер „Хезболлы“ Хасан Насралла: нападение ХАМАС на Израиль - на 100% палестинская операция
Глава ливанской радикальной группировки „Хезболла“ Хасан Насралла впервые с начала войны между Израилем и ХАМАС обратился к своим сторонникам в Ливане и по всему миру. Он назвал нападение ХАМАС на 100 процентов палестинской операцией, а также поблагодарил радикальные группировки в Йемене и Ираке за участие в их битве против Израиля.
Хасан Насралла похвалил ХАМАС за нападение на Израиль 7 октября, добавив, что боевики действовали „правильно, мудро и справедливо“.
„Хезболла“ - крупнейшая политическая военная сила в Ливане. США и другие страны Запада признали ее террористической организацией.
В настоящий момент боевики „Хезболлы“ совершают нападения на израильских военных на ливано-израильской границе и обстреливают территорию Израиля.
Столкновения оцениваются как весьма интенсивные, ЦАХАЛ сосредоточил на своих северных границах дополнительные силы, но до сегодняшнего дня не считалось, что „Хезболла“ официально вступила в войну против Израиля на стороне ХАМАС.
Все могло измениться после долгожданного выступления Насраллы, но похоже, ливанская группировка не готова повышать ставки в конфликте.
В чем заключается потенциальная эскалация
После нападения ХАМАС на Израиль, гибели почти полутора тысяч мирных израильтян и ответных бомбардировок сектора Газа „Хезболла“ активизировала свои действия на ливано-израильской границе.
Израиль воевал с Ливаном дважды, в последний раз в 2006 году. Эта война, которую в Израиле называют Второй ливанской войной, была спровоцировала „Хезболлой“, которая фактически полностью контролирует южные районы Ливана.
В этой связи объяснимо, почему внимание всего мирового сообщества обратилось к Ливану, как к потенциальному участнику более масштабной войны.
В настоящий момент столкновения боевиков и военных Армии обороны Израиля, а также ракетные и минометные обстрелы ограничиваются строго пограничными районами.
Некоторые эксперты даже видят признаки того, что „Хезболла“ не стремится к эскалации, довольствуясь локальными стычками.
Главное ливанское издание на французском языке L’Orient-Le Jour, почти полностью посвященное в пятницу предстоящей речи Хасана Насраллы, считает, что объявления тотальной войны не будет.
„Маловероятно, что лидер „Хезболлы“ напрямую объявит о начале всеобщей войны против Израиля. Но почти все, что он скажет, будет весьма похоже на объявление войны“, - пишут авторы аналитической статьи на эту тему в L’Orient-Le Jour.
Между тем, ливанская пресса, контролируемая „Хезболлой“ , уделяет особое внимание боевым действиям против Израиля в течение последних 24 часов, что может быть намеком на решимость руководства группировки.
Если эскалация все же произойдет, то в Израиле это будет официально считаться открытием второго фронта со всеми вытекающими последствиями военного времени, включая возможную наземную операцию на территории Ливана.
Наземные операции ЦАХАЛ – самое нежелательное развитие ситуации для „Хезболлы“ , в прошлом демонстрировавшей свою неспособность противостоять Израилю в таком формате.
Для Израиля полномасштабная война на ливанском фронте означала бы массированные ракетные обстрелы израильской территории далеко за пределами приграничных районов: в распоряжении спонсируемой Ираном „Хезболлы“ уже есть ракеты, способные покрыть значительную часть страны с севера на юг.
Неуловимый Насралла
Местонахождение Хасана Насраллы держится в строжайшем секрете. Даже израильские спецслужбы с их возможностями не могут его отследить.
Пятничное обращение лидера шиитских экстремистов записано заранее и будет показано по всем каналам ливанского телевидения.
„Хезболла“ пошла на необычный для себя шаг и анонсировала его выступление за несколько дней до эфира, показав при этом несколько весьма драматичных роликов с участием Насраллы.
Эксперты полагают, что таким образом боевики насаждают атмосферу страха среди ливанцев, большая часть которых опасается прямых столкновений с Израилем.
Судя по некоторым опросам, значительная часть населения недовольна тем, что „Хезболла“ стала основной политической и военной силой страны на фоне полного экономического упадка, и не хочет, чтобы группировка вовлекла Ливан в очередной конфликт.
Хасану Насралле предстоит пройти по тонкой грани: оказать посильную поддержку ХАМАС с одной стороны и избежать конфронтации внутри страны.