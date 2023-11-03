Число жертв урагана „Киаран“ в Европе выросло до 13 человек

Особенно сильные разрушения произошли во Франции и Италии. В итальянской провинции Тоскана, где от стихии погибли три человека, объявлено чрезвычайное положение. Всего за несколько часов уровень осадков в регионе достиг 20 сантиметров - это максимум с начала проведения соответствующих измерений. Реки вышли из берегов и затопили близлежащие населенные пункты.

В пригородах Флоренции, Пизы и Прато пожарная служба совершила десятки выездов, чтобы спасти автомобилистов, застрявших в затопленных туннелях или блокированных на дорогах упавшими деревьями.

Глава Тосканы Эугенио Джиани объявил, что считает причиной катастрофы последствия изменения климата. Критическим назвал положение и мэр Флоренции Дарио Нарделле. В Венеции два человека были объявлены пропавшими без вести.

Последствия урагана „Киаран“ во Франции

Во Франции в результате урагана как минимум два человека погибли и 47 получили травмы. В первой половине дня 3 ноября более полумиллиона домов в стране оставались обесточенными, половина из них - в Бретани. В этой провинции в ночь на 2 ноября скорость порывов ветра достигала 200 км/ч.

Под Парижем из-за непогоды было нарушено движение пригородных поездов. Власти страны ожидают, что на атлантическое побережье Франции в ближайшее время обрушится еще один ураган, хотя и менее мощный.

Человеческие жертвы из-за непогоды были и в других странах Западной Европы. Так, в бельгийском городе Гент пятилетний украинский ребенок, игравший на улице, погиб от упавшего на него сука. В том же городе под упавшим деревом скончалась 64-летняя гражданка Германии. Сообщается также о гибели как минимум одного человека в нидерландском городе Венрай. В городе Гослар в Нидерландах 46-летняя жительница Баварии тоже погибла от упавшего на нее дерева.

Власти Испании объявили на 3 ноября самый высокий уровень тревоги в Стране басков и Галисии. В центре Мадрида скончалась 23-летняя девушка, на которую упало дерево.

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