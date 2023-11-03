Крах криптокороля. В США суд признал виновным главу биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида

Публично Бэнкман-Фрид многократно утверждал, что средства пользователей FTX защищены и хранятся в полной безопасности, но на практике он регулярно использовал их для нужд компании Alameda Research, а также для финансирования собственного роскошного образа жизни.

Обвинение представило доказательства того, что криптовалютной хедж-фирме Бэнкмана-Фрида Alameda Research переводились депозиты клиентов FTX с первых дней существования биржи, когда традиционные банки не открывали ей счета.

Прокуроры обвинили Бэнкмана-Фрида во лжи инвесторам и кредиторам и краже миллиардов долларов у FTX, что способствовало ее банкротству.

Ошеломительное падение 31-летнего экс-миллиардера началось в прошлом году. Его арестовали после того, как обанкротилась его компания FTX — на тот момент вторая по величине криптовалютная биржа в мире.

На оглашении вердикта присутствовали его родители, оба — профессора Стэнфордской школы права, Джозеф Бэнкман и Барбара Фрид. К концу заседания Бэнкман-старший сидел, обхватив голову руками.

Судебное разбирательство проходило в Нью-Йорке и длилось около месяца. Присяжные вынесли свой вердикт менее чем за пять часов обсуждения, назвав Бэнкмана-Фрида виновным по всем семи пунктам обвинения.

„Но хотя индустрия криптовалют нова и такие игроки, как Сэм Бэнкман-Фрид могут быть новыми, сам этот вид коррупции стар как время. (…) Это дело всегда было о лжи, мошенничестве и воровстве, в отношении чего у нас нет терпимости“, — добавил прокурор.

„Сэм Бэнкман-Фрид совершил одно из крупнейших финансовых мошенничеств в истории Америки — [построил] многомиллиардную схему, призванную сделать его королем криптовалют“, — заявил прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс в своей речи после вердикта.

Бэнкман-Фрид еще недавно был известен как „криптокороль“ и одно из самых публичных лиц криптовалютной индустрии, но теперь ему потенциально грозят несколько десятилетий тюремного заключения. Оглашение приговора обанкротившемуся (в том числе морально) магнату назначено на 28 марта следующего года.

По словам прокуроров, речь идет о таких расходах, как 100 миллионов долларов на политические пожертвования и поддержку знаменитостей; 200 миллионов долларов на собственную недвижимость на Багамах, а также погашение кредитов, предоставленных Alameda, которая столкнулась с дефицитом бюджета в восемь миллиардов долларов из-за падения рынка криптовалют в 2022 году.

В общей сложности Бэнкмана-Фрида обвинили в выманивании у клиентов FTX около 10 миллиардов долларов за период с 2019-го по ноябрь 2022 года. В тот момент биржа FTX рухнула из-за кризиса ликвидности — недостатка доступных средств, при том что Alameda Research задолжала бирже 8 млрд долларов.

По пяти пунктам обвинения Бэнкману-Фриду грозит максимальный срок в 20 лет тюрьмы, а по двум другим — по пять лет. Хотя полный максимальный срок в 110 лет ему вряд ли назначат, вероятность того, что ему предстоит провести за решеткой несколько десятков лет, очень высока.

„Он взял деньги. Он знал, что это неправильно. Он все равно сделал это, потому что думал, что он умнее и лучше и что сможет найти выход из этой ситуации“, — сказал помощник прокурора США Николас Роос.

„Разочарованы результатом“

Сам подсудимый не признал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения, утверждая, что, хотя и допустил ошибки, действовал он без злого умысла.

После вынесения приговора адвокат Бэнкмана-Фрида Марк Коэн заявил: „Мы уважаем решение присяжных. Но мы очень разочарованы результатом“.

„Г-н Бэнкман-Фрид заявляет о своей невиновности и будет продолжать активно бороться с предъявленными ему обвинениями“, — добавил он.

Во время процесса Коэн и сам Бэнкман-Фрид, лично выступивший в свою защиту, пытались описать его как „ботаника“-математика, который не был готов к ошеломительному росту своих компаний. Они настаивали, что его действия были ошибкой, и у прокуроров недостаточно доказательств того, что он руководствовался преступными намерениями.