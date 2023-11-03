Каждый день „сгорают“ 200 тысяч евро: новый сланцевый маслозавод „завис“ без решения Министерства климата
Многих эстоноземельцев волнует, чем же закончится эпопея одной из самых дорогих за последнее время строек в Эстонии – завода Enefit по производству сланцевого масла. Его возводят на территории муниципалитета Нарва-Йыэсуу. Скорее всего, мы наблюдаем явное вмешательство политики в экономику –делает вывод издание gazeta.ee.
Строительство нового завода Enefit по производству сланцевого масла было остановлено решением Государственного суда 11 октября текущего года.
С экологией не шутят
Молодые экологи некоммерческого объединения MTÜ Loodusvõlu добились-таки своего на третий год непрерывной борьбы с ненавистным сланцевым „злом“. Государственный суд, остановив разрешение на строительство нового сланцезавода, в частности сослался на то, что при выдаче разрешения не были учтены все важные экологические последствия, в том числе и для птичьего ареала Пухату, который расположен неподалеку и находится на особом контроле.
Теперь, по информации министра финансов Марта Вырклаэва, озвученной им в ходе телевизионной передачи „Первая студия“ на ETV, простаивание стройки нового предприятия Enefit Power будет убытком в шесть миллионов евро каждый месяц для материнской компании, государственного предприятия Eesti Energia. Остается добавить, что общий объем инвестиций в новый завод масел для Eesti Energia составляет около 351 млн евро, из которых почти 290 млн евро уже выплачено. Таким образом, по словам Вырклаэва, почти весь объем освоен, необходимо лишь оплатить оставшиеся по контрактам суммы. Кстати, инвестиции самого государства в новый завод составили 125 млн евро, и его запуск намечался менее чем через полгода. Но теперь этот срок явно под большим вопросом, экологические опасности сегодня – дело очень серьезное.
Кто виноват и что делать?
Но вот что любопытно: оказывается, новая, уточненная оценка воздействия на окружающую среду будущего маслозавода в Аувере, уже полтора года как представленная концерном Eesti Energia, до сих пор не утверждена в Министерстве климата. Об этом сообщил в веб-передаче ERR Otse Uudistemajast („Прямой эфир из Дома новостей“) председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко. По его словам, строительству в первую очередь препятствует само Министерство климата.
В этой ситуации стоит напомнить: Госсуд в своем решении, в том числе, постановил, что городская управа Нарва-Йыэсуу, на чьей территории идет стройка нового маслозавода, должна продолжить процедуру выдачи разрешения на строительство и исправить ошибки в оценке воздействия на окружающую среду. Более недели назад мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин уже сообщил СМИ, что надеется выдать новое разрешение на строительство завода Enefit Power в скором времени, а именно после того, как Департамент окружающей среды утвердит отчет об оценке воздействия этого производства на окружающую среду.
А потом Министерство климата уже зашло с другой козырной карты: по словам его канцлера Кейта Каземетса, госкомпания Eesti Energia должна проанализировать экономическую целесообразность строительства нового завода в свете решения Государственного суда. Мол, новые климатические цели со временем сделают его эксплуатацию нереалистично дорогой.
Конечно, это замечательно, когда государственные люди пекутся об экономии. Хотя, с другой стороны, явное притягивание новых аргументов в пользу недопущения приближающегося к завершению строительства слабо соответствует объему уже вложенных огромных средств, как государственных, так и предприятия. И почему-то не учитывает, что технологии Enefit постепенно переводятся на все большее использование пластика и отходов резины вместо сланца.
Кондуктор нажал на тормоза?
В последний день октября, 31 числа, „Нарвская газета“ поинтересовалась у мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина, что ему на данный момент известно и есть ли какие-то подвижки в отношении нового маслозавода.
„Нет, все по-прежнему, как на позапрошлой и прошлой неделе, – сказал Ильин. – Как я уже ранее говорил, мы ждем документацию со стороны Министерства климата и от Eesti Energia. Мы готовы сразу же взять ее в работу и в течение нескольких недель, в крайнем случае месяца, выдать новое разрешение на строительство“. Но процессы, которые идут в связи с этими документами, напомнил мэр Нарва-Йыэсуу, от их самоуправления совершенно не зависят.
На вопрос журналиста, правильно ли он понимает, что сейчас все зависит от Министерства климата, Ильин ответил утвердительно. „Да, в первую очередь от данного министерства, – пояснил он. – После того, как в нем будут согласованы эти документы, они пойдут в Департамент окружающей среды, который должен выдать свое разрешение. А уж потом Нарва-Йыэсуу на этом основании дает свое разрешение на строительство“.
Мэр Нарва-Йыэсуу также подтвердил, что в этих новых документах уже учтены все те нюансы, которые послужили причиной, давшей основание Государственному суду для вынесения упомянутого выше решения.
„И хотел бы уточнить: у Министерства климата уже давно прошли все сроки, установленные для рассмотрения предоставленных документов, – сказал Ильин. – Но пока нет ни положительного решения, ни негативного – хотя я не вижу никаких предпосылок к тому, что ответ министерства будет отрицательным. Видимо, кто-то там по каким-то причинам не может сделать эту работу вовремя“.
Тем не менее, мэр Нарва-Йыэсуу не перестает надеяться на лучшее. „Это строительство должно возобновиться!“ – оптимистично закончил беседу Ильин.
Что-то буксует
Остается надеяться, что у политиков хватит ума договориться и не выбрасывать на свалку уже построенное за сотни миллионов евро. Хотя, может быть, и прав был еще полгода назад бывший министр окружающей среды Сийм Кийслер. Тогда он сильно сомневался в правильности решения новообразованной коалиции о масштабном расширении сферы Министерства климата за счет Министерства экономики. Речь шла о переводе под компетенцию Министерства климата, созданного на базе Министерства окружающей среды, также энергетики, транспорта, возобновляемых источников энергии, полезных ископаемых, горнодобывающей промышленности и лесозаготовки, плюс еще и разработки закона о климате.
Может быть, Министерство климата просто не „тянет“ такой огромный и разнообразнейший груз? Поэтому и не укладывается в сроки подготовки документов, необходимых для перезапуска стройки нового маслозавода?
Думать не об избирателях, а о стране
Впрочем, ситуация вокруг недостроенного завода Enefit оказалась настолько благодатной темой, что по этому поводу успел уже высказаться, пожалуй, каждый мало-мальски известный политик, не говоря о журналистах. И это психологически-политическое давление, будем надеяться, скоро даст свои результаты. Ведь даже те, кто был категорически против данной стройки, в пику благословившим ее центристам и EKRE, сейчас зарабатывают популярность, „радея“ за спасение инвестиций на сумму более 350 миллионов евро. А также напоминают о „социально-экономическом влиянии нового завода, его роли в занятости населения региона и сформированных ожиданиях его жителей“. Все это очень верно и без конъюнктурных подходов политиков. Руководитель Eesti Energia Андрус Дурейко почти сразу после решения Госсуда сказал представителям СМИ, что затягивание с пуском нового маслозавода приведет к огромным денежным убыткам и увольнениям многих работников, особенно шахтеров.
И о самом главном
Нельзя забывать и о собственной энергобезопасности Эстонии. В Балтийском регионе только у нас есть промышленные запасы горючего сланца и огромный опыт его использования.
Современные способы его переработки, имеющиеся в наличии, строящиеся заводские мощности вполне могут обеспечить нашу страну и собственными горючим газом и автомобильным топливом (включая бензин и дизельное), топочным мазутом. Все это вполне реально даже с соблюдением современных экологических требований.
Пора думать о главном – мало ли что может произойти, и государству надо стать мудрым хозяином, который умеет надеяться только на себя.
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