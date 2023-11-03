Каждый день „сгорают“ 200 тысяч евро: новый сланцевый маслозавод „завис“ без решения Министерства климата

Строительство нового завода Enefit по производству сланцевого масла было остановлено решением Государственного суда 11 октября текущего года.

С экологией не шутят

Молодые экологи некоммерческого объединения MTÜ Loodusvõlu добились-таки своего на третий год непрерывной борьбы с ненавистным сланцевым „злом“. Государственный суд, остановив разрешение на строительство нового сланцезавода, в частности сослался на то, что при выдаче разрешения не были учтены все важные экологические последствия, в том числе и для птичьего ареала Пухату, который расположен неподалеку и находится на особом контроле.

Теперь, по информации министра финансов Марта Вырклаэва, озвученной им в ходе телевизионной передачи „Первая студия“ на ETV, простаивание стройки нового предприятия Enefit Power будет убытком в шесть миллионов евро каждый месяц для материнской компании, государственного предприятия Eesti Energia. Остается добавить, что общий объем инвестиций в новый завод масел для Eesti Energia составляет около 351 млн евро, из которых почти 290 млн евро уже выплачено. Таким образом, по словам Вырклаэва, почти весь объем освоен, необходимо лишь оплатить оставшиеся по контрактам суммы. Кстати, инвестиции самого государства в новый завод составили 125 млн евро, и его запуск намечался менее чем через полгода. Но теперь этот срок явно под большим вопросом, экологические опасности сегодня – дело очень серьезное.

Кто виноват и что делать?

Но вот что любопытно: оказывается, новая, уточненная оценка воздействия на окружающую среду будущего маслозавода в Аувере, уже полтора года как представленная концерном Eesti Energia, до сих пор не утверждена в Министерстве климата. Об этом сообщил в веб-передаче ERR Otse Uudistemajast („Прямой эфир из Дома новостей“) председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко. По его словам, строительству в первую очередь препятствует само Министерство климата.