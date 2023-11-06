Здоровье
06.11.2023, 08:14

ЭКСПЕРИМЕНТ В СЕЗОН ИНФЕКЦИЙ | Магазинные тележки и корзины — рассадники микробов и бацилл?

 
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Человек с повышенной тревожностью наверняка не без содрогания берется за ручку магазинной тележки или корзины, которыми до него пользовались сотни людей, оставив на них миллионы бацилл и микробов. Так ли это? Журналисты Maaleht, вооружившись салфетками для дезинфекции, отправились по магазинам, чтобы проверить, сколько микробов собирают тележки и корзины.

„Просто невероятно, какие грязные в супермаркетах корзины и тележки для покупок! Их вообще моют? А весы, на которых взвешивают фрукты и овощи? Сколько грязи на экране! И как после этого взвешивать товар?… - задался вопросом читатель. - Еще всем памятна пандемия коронавируса, которая, судя по всему, ничему не научила. Норовирус можно подцепить с мандариновой кожуры, не говоря уже о тележках“.

Журналисты, выслушав читателя, отправились по магазинам, чтобы выяснить, действительно ли из магазинов вместе с покупками можно принести микробы и бациллы. Магазин сети Selver в Виймси стал первой торговой точкой, в которую мы заглянули в пятницу вечером. Белоснежной салфеткой провели по ручке и по донышку корзины. Кривить душой не будем, салфетка не почернела от грязи, но явные следы загрязнения на ней все же остались.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии