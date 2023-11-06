ЭКСПЕРИМЕНТ В СЕЗОН ИНФЕКЦИЙ | Магазинные тележки и корзины — рассадники микробов и бацилл?

„Просто невероятно, какие грязные в супермаркетах корзины и тележки для покупок! Их вообще моют? А весы, на которых взвешивают фрукты и овощи? Сколько грязи на экране! И как после этого взвешивать товар?… - задался вопросом читатель. - Еще всем памятна пандемия коронавируса, которая, судя по всему, ничему не научила. Норовирус можно подцепить с мандариновой кожуры, не говоря уже о тележках“.