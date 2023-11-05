Назад, в лето! Юрмала vs Паланга: что выбрать для семейного отдыха?

Географическое положение

Паланга находится в Литве, Юрмала в Латвии, оба города - на берегу Балтийского моря. До Паланги можно доехать из Таллина на автобусе или машине за 8-10 часов. Юрмала же находится ближе - в 4 часах езды. Плюсом Юрмалы является то, что Рига находится от нее всего в 30 минутах. Что касается воздушного сообщения, то в Паланге есть свой аэропорт, а ближайший аэропорт к Юрмале находится в Риге.

Пляжи

Оба города - известные места для летнего отдыха в странах Балтии, и оба они имеют прекрасные пляжи. В Паланге они более широкие, длинной 25 км, а в Юрмале более узкие и длинные - 30 км. Оба курорта заботятся о чистоте воды. Может показаться, что так как Паланга находится южнее, то вода там будет теплее, чем в Юрмале. Однако если посмотреть на цифры, то средняя температура воды в июле была 19 градусов. Что касается инфраструктуры, то в Юрмале была одна детская площадка на пляже, где можно было поиграть ребенку. А вот в Паланге ни на одном из двух пляжей, на которых мы бывали, мы не нашли площадки.

Размещение

Оба курорта предлагают много разных возможностей. Так как мы путешествуем с ребенком, то нам подходят апартаменты. Цены колеблются, но в целом цены на апартаменты в Юрмале немного дороже. Так, старенькая квартира стоила 90 евро за ночь, а другие варианты были значительно дороже. В Паланге же большая квартира в новом доме с баней стоила 100 евро. В Юрмале подобное жилье стоило бы значительно дороже.

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