Правда ли, что на видео показано, как сторонники ХАМАС притворяются жертвами израильских ударов?
В октябре 2023 года начало распространяться видео, на котором накрытые белой тканью люди начинают шевелиться. Утверждается, что это случайно попавшие в Сеть кадры инсценировки, организованной ХАМАС в Газе. Мы решили проверить, так ли это.
Видео с „воскресшими“ людьми получило распространение в конце октября. Один из пользователей TikTok разместил ролик с подписью „Смотрите, это „мёртвые“ Газы. Теперь понятно, как эти твари обманывают весь мир?“. Видео посмотрели более 322 000 раз, им поделилось более 4000 аккаунтов. Писали об этом ролике и Telegram-каналы, например „Мёртвые русские 200“ (60 000 просмотров на момент написания этого разбора) и „Крымский ветер“ (33 000).
В вирусном ролике показаны люди, накрытые кусками белой ткани, на некоторых из них по-арабски написано „мученик“. Затем один из людей начинает шевелиться, в конце показано его улыбающееся лицо.
Израильские пользователи пишут, что это привычная для ХАМАС (и случайно разоблачённая) инсценировка, помогающая заявить о большем количестве погибших при бомбардировках сектора Газа. Некоторые российские Telegram-каналы намекают, что палестинцы берут пример с украинцев, якобы фальсифицировавших убийство российскими военными мирных граждан Бучи. О последнем утверждении российской пропаганды „Проверено“ писало в апреле 2022 года. Подробные расследования произошедшему в Буче посвящали и крупные мировые СМИ, например The New York Times и Associated Press.
С помощью обратного поиска это видео можно найти в более ранних постах в различных соцсетях. Например, тот же самый ролик с аналогичным комментарием опубликовал в Twitter в 2021 году сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху. Есть и более ранние записи, где также говорится, что это инсценировка ХАМАС в секторе Газа — например, размещённые в 2018 году.
Ещё в 2021 году, когда видео разошлось в контексте обстрелов сектора Газа, фактчекинговая служба агентства France Presse опубликовала подробный разбор этих кадров. Обратный поиск по видео привёл к ролику, размещённому в 2013 году на YouTube-канале египетской оппозиционной газеты „Аль-Бадиль“.
В описании к видео указывается, что это акция протеста студентов Университета аль-Азхар в Каире. В 2013 году многие студенты принимали участие в демонстрациях в поддержку свергнутого президента Египта Мухаммеда Мурси и исламистского движения „Братья-мусульмане“. В YouTube есть ролик, где та же самая акция перед входом в университет снята с другого ракурса.
Таким образом, разошедшееся в соцсетях видео не имеет никакого отношения ни к войне 2023 года между Израилем и ХАМАС, ни к сектору Газа в целом.
Итог: Неправда