Правда ли, что на видео показано, как сторонники ХАМАС притворяются жертвами израильских ударов?

Видео с „воскресшими“ людьми получило распространение в конце октября. Один из пользователей TikTok разместил ролик с подписью „Смотрите, это „мёртвые“ Газы. Теперь понятно, как эти твари обманывают весь мир?“. Видео посмотрели более 322 000 раз, им поделилось более 4000 аккаунтов. Писали об этом ролике и Telegram-каналы, например „Мёртвые русские 200“ (60 000 просмотров на момент написания этого разбора) и „Крымский ветер“ (33 000).

В вирусном ролике показаны люди, накрытые кусками белой ткани, на некоторых из них по-арабски написано „мученик“. Затем один из людей начинает шевелиться, в конце показано его улыбающееся лицо.

Израильские пользователи пишут, что это привычная для ХАМАС (и случайно разоблачённая) инсценировка, помогающая заявить о большем количестве погибших при бомбардировках сектора Газа. Некоторые российские Telegram-каналы намекают, что палестинцы берут пример с украинцев, якобы фальсифицировавших убийство российскими военными мирных граждан Бучи. О последнем утверждении российской пропаганды „Проверено“ писало в апреле 2022 года. Подробные расследования произошедшему в Буче посвящали и крупные мировые СМИ, например The New York Times и Associated Press.

С помощью обратного поиска это видео можно найти в более ранних постах в различных соцсетях. Например, тот же самый ролик с аналогичным комментарием опубликовал в Twitter в 2021 году сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху. Есть и более ранние записи, где также говорится, что это инсценировка ХАМАС в секторе Газа — например, размещённые в 2018 году.

Ещё в 2021 году, когда видео разошлось в контексте обстрелов сектора Газа, фактчекинговая служба агентства France Presse опубликовала подробный разбор этих кадров. Обратный поиск по видео привёл к ролику, размещённому в 2013 году на YouTube-канале египетской оппозиционной газеты „Аль-Бадиль“.