Правда ли, что на видео показано, как сторонники ХАМАС притворяются жертвами израильских ударов?

Израильские пользователи пишут, что это привычная для ХАМАС (и случайно разоблачённая) инсценировка, помогающая заявить о большем количестве погибших при бомбардировках сектора Газа. Некоторые российские Telegram-каналы намекают, что палестинцы берут пример с украинцев, якобы фальсифицировавших убийство российскими военными мирных граждан Бучи. О последнем утверждении российской пропаганды „Проверено“ писало в апреле 2022 года. Подробные расследования произошедшему в Буче посвящали и крупные мировые СМИ, например The New York Times и Associated Press.