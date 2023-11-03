Рижанка получила условный срок за оправдание военных преступлений

Как отмечает Latvijas Avīze, судья Агита Дмитренока признала женщину виновной в инкриминируемом ей преступлении и назначила наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Елена Крейле не является публичной фигурой, но регулярно попадала в поле зрения правоохранительных органов и СМИ после начала вторжения России в Украину. Женщина стала широко известна после того, как стала приходить на различные мероприятия, в том числе на пикет в поддержку Украины, с флагом России и буквой Z.

В суде через переводчика Крейле сказала, что понимает, что именно ей инкриминируется, но вины не признает. Она заявила в суде, что ей жалко всех людей, которые гибнут в Украине, которых отправили туда воевать. У обвиняемой есть друзья и в России, и в Украине.

Возможно также, что взгляды Елены Крейле связаны с тем, что ее сын в 2013 году вступил в российскую армию. В то время это не было уголовным преступлением. Мужчина сделал это после того, как ему отказали в возможности служить в Национальных вооруженных силах Латвии.

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