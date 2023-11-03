Судейский отдел ЭФС: жизненно важный гол „Левадии“ в ворота „Вапруса“ не должен был быть отменен

„Однако видеосудья ошибся в своей трактовке правил. Что касается рассмотрения ситуации судьей, то игра рукой перед голом является фактической ситуацией, т.е. не имеет значения, в каком положении рука игрока соприкасается с мячом, и судья не обязан рассматривать эту ситуацию через видеоповтор. Аналогичными фактическими ситуациями, т.е. ситуациями, не требующими интерпретации, являются, например, некоторые нарушения, связанные с грубой игрой, или ситуации, возникающие на границе поля (мяч явно пересек линию перед голом), или пенальти, когда вопрос заключается в местонахождении мяча (за пределами/внутри штрафной площади“, - сказано в письменном заявлении, направленном Эстонским футбольным союзом в Delfi.

„Оптимально надо было бы добавить три дополнительные минуты“

Ханнес Каасик пояснил: „В судейской комнате есть специальные часы, которые используются для измерения технических остановок игры - например, когда на поле выходит врач, когда происходят замены и т. д. Сложнее измерить те ситуации, когда кто-то „играет с огнем“, т. е. затягивает время игры. Из комнаты видеосудьи арбитру в поле поступило сообщение о том, что ко второму тайму следует добавить две минуты за счет технических остановок. На наш взгляд, помимо информации, поступающей из видеосудейской, исходя из происходящего на поле, к этой игре следовало добавить еще одну минуту, то есть, по нашей оценке, оптимальным решением были бы три дополнительные минуты. Дополнительные минуты никогда не смогут полностью заменить время простоя или задержки, но компенсируют это время. Если бы цель была в том, чтобы полностью вернуть время, потраченное на остановки или задержки в каждой игре, то дополнительных минут было бы гораздо больше, чем принято до сих пор в мировом футболе, это была бы уже другая игра“.