Судейский отдел ЭФС: жизненно важный гол „Левадии“ в ворота „Вапруса“ не должен был быть отменен
Матч „Левадия“ - „Вапрус“ в среду накалил страсти в эстонском футболе, а единственный гол в игре, забитый на 38-й минуте, был отменен видеоарбитрами, которые зафиксировали игру рукой. Анализ, проведенный судейским отделом, показал, что гол был отменен ошибочно.
Ханнес Каасик, руководитель судейского отдела Эстонского футбольного союза, пояснил, что мяч попал в руку игрока „Левадии“ Расмуса Пеэтсона в ситуации, предшествовавшей забитому голу, но это не было нарушением правил, поскольку гол забил не Пеэтсон, а другой игрок.
„Однако видеосудья ошибся в своей трактовке правил. Что касается рассмотрения ситуации судьей, то игра рукой перед голом является фактической ситуацией, т.е. не имеет значения, в каком положении рука игрока соприкасается с мячом, и судья не обязан рассматривать эту ситуацию через видеоповтор. Аналогичными фактическими ситуациями, т.е. ситуациями, не требующими интерпретации, являются, например, некоторые нарушения, связанные с грубой игрой, или ситуации, возникающие на границе поля (мяч явно пересек линию перед голом), или пенальти, когда вопрос заключается в местонахождении мяча (за пределами/внутри штрафной площади“, - сказано в письменном заявлении, направленном Эстонским футбольным союзом в Delfi.
„Оптимально надо было бы добавить три дополнительные минуты“
Много вопросов вызвала и концовка матча между „Левадией“ и „Вапрусом“, поскольку судьи добавили к основному времени всего две минуты.
Ханнес Каасик пояснил: „В судейской комнате есть специальные часы, которые используются для измерения технических остановок игры - например, когда на поле выходит врач, когда происходят замены и т. д. Сложнее измерить те ситуации, когда кто-то „играет с огнем“, т. е. затягивает время игры. Из комнаты видеосудьи арбитру в поле поступило сообщение о том, что ко второму тайму следует добавить две минуты за счет технических остановок. На наш взгляд, помимо информации, поступающей из видеосудейской, исходя из происходящего на поле, к этой игре следовало добавить еще одну минуту, то есть, по нашей оценке, оптимальным решением были бы три дополнительные минуты. Дополнительные минуты никогда не смогут полностью заменить время простоя или задержки, но компенсируют это время. Если бы цель была в том, чтобы полностью вернуть время, потраченное на остановки или задержки в каждой игре, то дополнительных минут было бы гораздо больше, чем принято до сих пор в мировом футболе, это была бы уже другая игра“.
Два очка, потерянные в матче, который на бумаге казался верной победой, сильно подорвали надежды „Левадии“ на титул. За два тура до конца чемпионата они отстают от лидирующей „Флоры“ на пять очков. В воскресенье „Левадия“ и „Флора“ сыграют между собой в таллиннском дерби. Для „Флоры“ ничьей будет достаточно, чтобы обеспечить себе чемпионский титул. Если же победит „Левадия“, то судьба чемпионства в этом году решится в заключительном туре 11 ноября, когда одновременно в 14.00 „Флора“ встретится с „Нымме Калью“, а „Пайде“ - с „Левадией“.
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