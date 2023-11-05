05.11.2023, 08:02
„Его семья умоляла его не делать этого“. 85-летний дедушка бросил вызов ХАМАСу и спас близких, пожертвовав своей жизнью
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В Израиле 85-летний житель кибуца Нахаль-Оз Шломо Рон стал одним из величайших героев после теракта 7 октября. LP поговорил с его племянницей Ирит Шамир-Берц, благодаря которой история стала известной.
То, что произошло 7 октября 2023 года, вошло в историю Израиля как величайшая катастрофа страны. В результате нападения ХАМАС около 1400 человек погибли и 5132 получили ранения. В израильских моргах находится несколько сотен трупов, которые до сих пор не опознаны, и сотни отрубленных частей тел, по которым не удалось определить, кому из жертв они принадлежали. Кроме того, по данным Израиля, в сектор Газа взяты в качестве заложников 230 человек, судьба которых неизвестна.