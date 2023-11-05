Прибыли из Швеции, чтобы отыскать зарытый в Нарве клад: бриллиант „Голубиное яйцо“ так и не был найден?

В 1930-е годы местные газеты писали о том, что на Кузнечной улице в Нарве провалилась часть мостовой, причем в том месте был обнаружен старинный подземный ход, оставшейся со шведских времён.

В связи с этим в Нарве среди старожилов стали циркулировать не лишенные интереса слухи о большак кладах, якобы оставшихся с того времени в подземных ходах.

В 1914 году, как передавала эти слухи газета „Eesti Päevaleht“, в дом Корндорфа (дом Захарова) явились двое неизвестных и на ломаном русском языке попросили хозяйку предоставить им ночлег. Они сообщили, что прибыли из Швеции для того, чтобы отыскать зарытый в Нарве клад, причём раскопки они намереваются провести в секрете. Шведы показали старушке-домохозяйке план, в котором было отмечено, что начало потайного хода, ведущего к кладу, находится как раз около двери её дома.

Получив компенсацию в 25 рублей, старушка согласилась, и на другой день работы начались. Работа производилась двумя пользовавшимися доверием рабочими, получавшими по 2 рубля день. На плане было отмечено, что из находившегося на дворе колодца открывается сводчатый ход, который, дойдя до дома Ушарова разветвляется, направляясь к дому прихода Знаменской церкви и к Темному саду. По имеющимся у шведов данным, во время Северной войны касса городского магистрата, равно как и деньги военного командования, были по подземному ходу доставлены в погреб, находившимся под Сенным рынком. Туда же свои сокровища доставили и тогдашние нарвские богачи.

Среди этих сокровищ, якобы, имелся высокой ценности бриллиант, который был величиной с голубиное яйцо, который так и называли „Голубиное яйцо“.

Шведы действительно обнаружили начинавшийся из упомянутого колодца подземный ход, но, он не довёл их до погреба, и недели через полторы шведы покинули Нарву. В ту же зиму начатые раскопки продолжили уже трое нарвитян, и у Сенного рынка они натолкнулись на заделанную дверь.