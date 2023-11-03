Держим кулачки! В семействе белых медведей Таллиннского зоопарка ожидается пополнение

„В ноябре снова начался период ожидания, и мы ждем детенышей от белой медведицы Фриды!“ - рассказала Агнес Янсон, специалист отдела коммуникации зоопарка. Она добавила, что белые медведи обычно рожают в декабре или январе.

По ее словам, здоровье Фриды очень хорошее. „По поручению зоопарка мы также закрыли дорогу для подъезда автомобилей у Полярария, чтобы уменьшить создаваемый шум, который, в свою очередь, может потревожить медведицу. На данный момент нам остается только ждать и постоянно следить за Фридой“, - сказала пресс-секретарь зоопарка.

Прошлой зимой Фрида родила троих детенышей, которые, к сожалению, умерли. По результатам вскрытия и клинических обследований, проведенных в Университете естественных наук, причинами смерти белых медвежат были признаны менингит и заражение крови, возникшее в результате тяжелых родов. По словам ветеринара, процесс родов тогда затянулся. Обследования медведицы не выявили никаких отклонений.

Еще один малыш родился у Фриды и Распи годом ранее, но он тоже умер через несколько дней после рождения. На вскрытии причиной смерти медвежонка была установлена ​​родовая травма, вызванная кровотечением в брюшную полость из-за разрыва пуповины или печени.

Фрида находится в достаточно солидном для родов возрасте, но все проведенные ей анализы вселяют надежду на то, что она сможет произвести на свет здоровое потомство.

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