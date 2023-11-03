В Финляндии судят женщину, тайно перевозившую в Россию пули и гильзы

Согласно обвинительному заключению, покупатель обещал выплатить ей 20-процентную надбавку к стоимости гильз и пуль, а также 10-процентную надбавку за другие товары. Прокурор описывает деятельность как злостное пренебрежение санкциями и запретом на экспорт.

Обвиняемую задержали на КПП Ваалимаа в августе 2022 года. Помимо гильз и пуль в автомобиле был обнаружен спрятанный бинокулярный прицел, который считается товаром военного назначения.

Женщина купила товаров примерно на 61 000 евро. За экспорт ей обещали вознаграждение в размере около 10 000 евро.

Обвиняемая призналась, что перевозила товары в Санкт-Петербург, но не стала комментировать незаконность своих действий.

Прокурор просит приговорить женщину к тюремному заключению сроком не менее восьми месяцев.

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