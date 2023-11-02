„Россия — наш сосед, она никуда не денется“: Алексей Арестович собрался баллотироваться в президенты — он обещает избирателям мир с Россией

— Вопрос по поводу вашей программы. В ней будет что-то об использовании русского языка?

— Моя позиция проста: украинцам — поддержка, всем остальным — свобода. [Сейчас в Украине] мы не можем считаться свободными. Нужно прекратить преследование за русский язык. Преследование за использование любого языка на нашей территории должно жестко пресекаться.

— Речь о равной пропорции языков?

— Не равной. Украинскому будет отдан приоритет, государственная помощь будет направляться на развитие украинского, но все остальные [языки] будут свободно присутствовать.

— На государственном уровне?

— Ну да, никто не будет преследовать, например, за издание книги на русском языке. Просто русские книги будут издаваться частным образом — для тех, кто желает этого. [Так же, как] на азербайджанском языке, на армянском, на белорусском, на каком угодно. А украинскому будет обеспечена государственная поддержка. Украинская культура пострадала за несколько прошедших столетий очень сильно. Ее сознательно преследовали, и наш исторический долг — исправить это.

— А в сфере культуры — спектакли, фильмы?

— Да, я спокойно все разрешу. Преследование культурной продукции на русском языке — это нарушение прав человека, нарушение Конституции. Есть, конечно, книги, которые являются антиукраинскими, но перечень их определяет Служба безопасности Украины после соответствующего анализа. Их хождение не будет поощряться в Украине. А нормальная литература и искусство — пожалуйста, сколько угодно.

— В программе вы говорите, что готовы на „вариант Киссинджера“. Предполагается, что Крым и Донбасс остаются у России?

— Это временное решение. Мы будем ждать ухода от власти Путина и с новым российским руководством вернемся к вопросам оккупированных территорий. Это руководство, я уверен, будет более вменяемым, чем Путин.

— Почему вы считаете, что российское руководство после Путина согласится отдавать территории?