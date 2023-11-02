Как будущая монахиня и ее брат-алкоголик наследство делили: о чем новый фильм „Великое безмолвие“?

Как-то в этом фильме всё чуть-чуть слишком искусственно. Интенция режиссёрки понятна, все современные тренды налицо. Психология, чувство вины, поиски себя и бога, всё это присутствует в надлежащем виде и разворачивается перед зрителем постепенно. Но как-то всё это сделано слишком по-ученически, слишком наивно, слишком всерьёз, слишком хрестоматийно, чтобы поверить в правдивость происходящего, в подлинность эмоций героев, в жизненность замысла.

Молодая девушка Силье готовится к монашескому постригу под именем сестры Альмы. Внезапно в её монастырь заявляется её родной брат Эрик, алкоголик, который то ли выписался, то ли сбежал из рехаба. И начинает требовать у неё свою часть родительского наследства. Силье утверждает, что отдала всё наследство в качестве своего приданого христовой невесты – но Эрика это не удовлетворяет. Между ними развиваются традиционные для психологической драмы отношения, с криками, слезами, подавляемыми воспоминаниями и страшной тайной из прошлого, о которой оба помнят, но до поры до времени не говорят зрителю. Ну и так далее – с разными сюжетными последствиями.

Это довольно интересное кино, ничего не могу сказать. За твистами сюжета следить интересно, они не то, чтобы были легко предсказуемы, да и характеры героев нормально прописаны.